Fatih Terim'den 3 yıldıza sert uyarı geliyor

2015-16 sezonunda Hamza Hamzaoğlu'nun yerine görev gelen Mustafa Denizli zamanından beri deplasman sorunu bir türlü çözemeyen ve Riekerink-Tudor gibi teknik adamlarla bu sorunu aşamayan Galatasaray, Fatih Terim'le de kanayan yarayı saramadı.

Süper Lig'in 20.haftasında Alanyaspor karşısında hayati derece 2 puan kaybeden ve lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde kalan Galatasaray'da yeni transferlerin gelişiyle düzelen moraller yerini endişeye bıraktı. Ligin başından beri deplasman fobisini yenemeyen Fatih Terim ve öğrencileri şu ana kadar 16 puan kaybederken, deneyimli teknik adamın sorunu çözmeye yönelik radikal adımlar atacağı hatta bazı yıldız futbolcuları ilk 11'den keseceği belirtildi.

AGRESİF VE HIZLI STOPERLER GELSE DE…

Maicon-Serdar Aziz tandeminin yerini Luyindama-Marcao'yla dolduran Fatih Terim, sağda Mariano solda Nagatomo ile defans hattını kafasında oturturken bu dörtlünün önünde oynayan Fernando-Ndiaye ikilisinin fazla top kaybı tecrübeli çalıştırıcıyı farklı arayışlara yönlendiriyor.