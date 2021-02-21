SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Fatih Terim'den 7'de 7

Galatasaray'da Fatih Terim'den 7'de 7

21.02.2021 12:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galatasaray'da Fatih Terim'den 7'de 7

Galatasaray dikenli yollardan geçerek, 7 zorlu maçın 7'sini de kazanıp şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı. Beşiktaş maçından büyük ders çıkaran sarı-kırmızılılar, her maçı ayrı bir final olarak görüp, maç maç hazırlanarak zafere ulaştı.

Galatasaray 17 Ocak'tan bu yana ligde puan kaybetmiyor. Beşiktaş derbisinden bu yana sırasıyla Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve son olarak da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, tüm maçları kazanarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir dönemeci kayıpsız atlattı.

7 lig maçında 21 puan toplayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, her maça ayrı ayrı bir final olarak takımı hazırlayıp, ana planın yanında rakibin oyun düzenini de göz önünde bulundurarak maç içerisinde hamle yaptı. Dün oynanan Alanyaspor maçında rakibe bilinçli olarak topu veren Galatasaray, hızlı oyun planını tercih edip savunmayı da sağlama aldıktan sonra zafere ulaştı.

MUSLERA FAKTÖRÜ

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bu sezonun ilk bölümünü kaçıran Fernando Muslera, Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara dönüş yapmıştı. Sarı-kırmızılılar o günden bu yana Süper Lig'de maç kaybetmezken, Muslera ile de galibiyet serisi yakaladı.

KİM FORMDAYSA ONA FORMA

Bu süreçte Fatih Terim'in forma adaleti de Galatasaray'ın başarısında önemli rol oynadı. Sezonun yıldızı Taylan Antalyalı dahi gerektiğinde dinlendiriliyor. Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında Taylan'ın yerine formda olan Etebo görev yaparken, Nijeryalı futbolcu iki maçta da önemli rol oynadı.

KAPTAN ARDA, BAŞARININ İKSİRİNİ AŞILADI

Galatasaray'da sezon başı Fatih Terim'in büyük isteğiyle kadroya katılan Arda Turan, aile ortamının kurulmasında çok önemli bir rol oynadı. Vaktinin büyük bölümünü Florya'da geçiren futbolcu, yeni transferlerin adaptasyon sürecinin tamamlanmasında da büyük pay sahibi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Abdurrahim Albayrak'tan prim açıklamasıAbdurrahim Albayrak'tan prim açıklaması
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyide bu durumun fenevin en küçük olduğunu inkar edemezki

En Çok Okunan Haberler

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Mourinho F.Bahçeli yıldızı istiyor

Mourinho F.Bahçeli yıldızı istiyor

Galatasaray'dan kırmızı kart paylaşımı

Galatasaray'dan kırmızı kart paylaşımı

Fatih Terim: Bize tuzak kuruyorlar

Fatih Terim: Bize tuzak kuruyorlar

Galatasaray'da Gedson Fernandes şoku!

Galatasaray'da Gedson Fernandes şoku!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dev maçta ölüm tehdidi: Sokakta seni öldürürüm!

Dev maçta ölüm tehdidi: Sokakta seni öldürürüm!

Ronaldinho, Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho, Türkiye'ye geliyor!

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Diğer Haberler

Galatasaray'da Fatih Terim'den 7'de 7

Fatih Terim'den 7'de 7

Taylan Antalyalı'yı isteyen İtalyan takımları belli oldu

İşte Taylan Antalyalı'yı isteyen takımlar

Galatasaray'da Gedson Fernandes sakatlık geçirdi!

Galatasaray'da Gedson Fernandes şoku!

Abdurrahim Albayrak: "Oyuncularımıza prim vereceğiz"

Abdurrahim Albayrak'tan prim açıklaması

Fatih Terim: Bize tuzak kuruyorlar

Fatih Terim: Bize tuzak kuruyorlar

Henry Onyekuru: Son saniyeye kadar savaştık

Son saniyeye kadar savaştık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.