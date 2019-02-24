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Fatih Terim'den Akhisar maçı sonrası derbi eleştirisi: Benim bildiğim Pazar günü oynanır

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.02.2019 21:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 1-0'lık Akhisarspor galibiyeti sonrası Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihini eleştirdi. Terim, "Cuma sabah 09:00'da gelen bir takımdan bahsediyoruz. Benim bildiğim derbiler Pazar oynanır ama biz Pazar oynuyoruz. Dünyanın neresinde derbinin Pazartesi oynandığı görülmüş?" dedi.

Fatih Terim'den Akhisar maçı sonrası derbi eleştirisi: Benim bildiğim Pazar günü oynanır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakikalarda Donk'u forvete koymaları ile ilgili konuşan Terim, "Hava toplarına vuramadığımız için ve son dakikalar da geldiği Ryan Donk'u ileriye aldık, yoksa benim totemlerim yoktur. Sonuna kadar bunların olacağını düşünüyorduk" dedi.

"BENİM BİLDİĞİM DERBİLER PAZAR OYNANIR"
Derbinin Pazartesi günü oynanacak olmasına gönderme yapan teknik adam, "Oyuncularımı kutluyorum, bu klasik bir kutlama değil. Cuma sabah 09:00'da gelen bir takımdan bahsediyoruz. Benim bildiğim derbiler pazar oynanır ve biz pazar oynuyoruz. Bizi pazar, derbiyi pazartesi oynattıklarına göre bir bildikleri vardır. Dünyanın neresinde derbinin pazartesi oynandığı görülmüş?" ifadelerini kullandı.

"DIAGNE VE KOSTAS AYNI ANDA OYNAYABİLİR"
İlerleyen dönemde Mitroglou ve Diagne'nin birlikte de oynayabileceğini kaydeden deneyimli hoca, "Bu galibiyet bize çok önemli bir moral oldu. Diagne ve Kostas ileride aynı anda oynayabilir, yeter ki ikisi istediğimiz gibi olsun. Bu hiç sorun değil" diye konuştu.

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