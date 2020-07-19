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Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.07.2020 18:21 | Son Güncelleme

Fatih Terim, bu sezon Falcao'dan yararlanamadıklarını dile getirdi. Terim ayrıca Arda Turan'la ilgili de açıklamalar yaptı.

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

Fatih Terim, Falcao ve Arda Turan ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"OYNAMASINI ÇOK İSTERDİM"

Terim,"Muhakkak ki Falcao gibi bir oyuncunun sürekli oynaması hepimizin isteğidir. Oynadığı zaman skor katkısı yapar. Maalesef sakatlıklar nedeniyle bu sene kendisinden faydalanamadık.Şimdi ligi bir bitirelim, ondan sonra gerekli, tüm takımla ilgili bilgileri yönetime vereceğiz. Ama dediğim gibi oynamasını çok isterdim. Bundan önceki arkadaşlarımızla nasıl konuştuysak, bu gibi sorunların olmaması için oturup konuşacağız." dedi.

ARDA TURAN...

Terim,"Merak ettiğim bir konu var, kulübümüzü bu açıklamaya mecbur bırakan, zorunda bırakan bu haberleri bırakan kim. Bana göre esas konu bu? Özellikle dünkü Arda konusu... Bu haberleri veren ve verenler kim? Buraya bakmakta yarar var.Selçuk bundan sonra benim yanımda yerini alacaktır. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz, son kulübü olarak. Diğer şekline de açıkçası ben müsaade etmezdim, etmedim de." açıklamasını yaptı.


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