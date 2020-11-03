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Fatih Terim'den Arda Turan kararı! İlk 11'e geri dönüyor...

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.11.2020 09:47 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ankaragücü maçında performansından memnun kaldığı milli futbolcu Arda Turan'ı gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Fatih Terim'den Arda Turan kararı! İlk 11'e geri dönüyor...

Galatasaray'da milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Sivasspor maçıyla ilk 11'e dönüyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü karşısında 56. dakikada oyuna giren Arda Turan performansı ile teknik direktör Fatih Terim'den geçer not aldı.

Deneyimli oyuncu, 34 dakikada 33 kez topla buluşurken bir kez de isabetli orta kaydetti.Bu sezon sarı-kırmızılıların 7 lig maçında da süre alan ancak son 3 haftadır yedek kulübesinde olan Arda, Sivas deplasmanında ise ilk 11'e döneceği konuşuluyor.

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