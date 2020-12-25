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Fatih Terim'den beklenmedik karar! 2 yıldızla yollar ayrılıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.12.2020 19:51 | Son Güncelleme

Süper Lig'de zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılı takıma yapılacak takviyeler kadar, gidecek isimler de merakla bekleniyor. Bu bağlamda, teknik direktör Fatih Terim'in iki oyuncu için olumsuz rapor verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fatih Terim'den beklenmedik karar! 2 yıldızla yollar ayrılıyor

Ligin 15. haftasında cumartesi günü oynayacağı Trabzonspor maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için oyuncu arayışlarını hızlandıran Cimbom, eksik görülen yerlere yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor.Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Avrupa kulüplerinin radarındaki Marcao ve Luyindama'dan birini satmayı planlayan Aslan, sezon başında Stoke City'den kiraladığı ancak beklenen performansı veremeyen Etebo ile yollarını ayıracak.Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Jesse Sekidika ve Ryan Babel gibi isimlerin durumu belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TERİM FALCAO VE DIAGNE'Yİ İSTEMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimden takımın 2 önemli golcüsü olan Falcao ve Diagne'yi devre arasında gönderilmesini istediği öğrenildi.Bu gelişmeden sonra yönetimin ara transferde Falcao'yu bonservisiyle, Diagne'yi ise en kötü olasılıkla kiralık olarak göndereceği ortaya çıktı.

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