Fatih Terim'den Belhanda'ya olay sözler

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede Fatih Terim'in ekrana yansıyan sözleri gündeme oturdu.
Deneyimli hocanın bu sözleri, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. (SPORX)
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