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Fatih Terim'den Belhanda'ya olay sözler

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.02.2020 09:33 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın pas haftası sonrasında Fatih Terim'in sözleri sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede Fatih Terim'in ekrana yansıyan sözleri gündeme oturdu.

FATİH TERİM'DEN OLAY SÖZLER

  1. dakikada Younes Belhanda'nın kimsenin olmadığı bölgeye doğru attığı uzun topun ardından Fatih Terim, yardımcısı Hasan Şaş'a dönerek, "Hasta ya, ruh hastası" şeklinde bir ifade kullandı.

Deneyimli hocanın bu sözleri, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray younes belhanda fatih terim türkiye kupası

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