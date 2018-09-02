Terim'den çok sert Belhanda açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda 4-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Rakiplerini tebrik ederek söze başlayan Terim, "Açıkçası savunabileceğim bir mağlubiyet almadık. Trabzonspor'u tebrik ederim, bizden iyi oynadılar. 3. dakikada mağlup duruma duruma düştük. İkinciyi yedik, eksik kaldık. Bir sezonda yapmayacağımız pozisyon hatalarını bir maçta yaptık" dedi.

dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Younes Belhanda hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Çok tembih etmemize rağmen Belhanda'nın aşağı-yukarı her maç bireysel oyununun yanında bir de sorumsuzca kırmızı kart görmesi bizi daha zor duruma düşürdü. Anlatsın bakalım bize bir şeyler ki, biz de kendisine cevap verelim" diye konuştu.

Maçta sahaya sürdüğü kadro hakkında "Bir yerde takılacaktık ama bugün beklemiyordum. İstikrar adına da aynı kadroyla çıktık" ifadelerini kullanan Terim, karşılaşmanın son bölümünde oyuna soktuğu Garry Rodrigues'in henüz hazır durumda olmadığını sözlerine ekledi.

