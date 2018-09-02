Terim'den çok sert Belhanda açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda 4-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Rakiplerini tebrik ederek söze başlayan Terim, "Açıkçası savunabileceğim bir mağlubiyet almadık. Trabzonspor'u tebrik ederim, bizden iyi oynadılar. 3. dakikada mağlup duruma duruma düştük. İkinciyi yedik, eksik kaldık. Bir sezonda yapmayacağımız pozisyon hatalarını bir maçta yaptık" dedi.
Maçta sahaya sürdüğü kadro hakkında "Bir yerde takılacaktık ama bugün beklemiyordum. İstikrar adına da aynı kadroyla çıktık" ifadelerini kullanan Terim, karşılaşmanın son bölümünde oyuna soktuğu Garry Rodrigues'in henüz hazır durumda olmadığını sözlerine ekledi.
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