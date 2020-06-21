Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar!

Fatih Terim maç sonrasında yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Terim, "Ben virüsün bedenlerde değil, zihinlerde ve art niyetlerde aranmasını istiyorum. Dünyada artık 6 saniye kuralı çalınmıyor. Bunları yaratmanın, futbolun dengesiyle oynamanın kimseye bir yararı olmaz. Ne Rize maçında, ne bu maçta ne de başka bir maçta, sakat ya da cezalı için ağzımı açmadım. Bizim sıkıntımız bu değil. İki haftadır bize gereğini yaptılar." dedi.
Terim, "Geçen sene iki namuslu adama düdük astıranlar nerede? Müthiş oynayan bir Galatasaray vardı. İlk yarı en az 5 fark olmalıydı ama futbolun dengesini, ayarını kaçırırsanız başınıza iş alırsınız." dedi.
Terim, "Son anlarda içeri gittim. Ne yapayım? Kalayım, ceza mı yiyeyim? Ben başkalarının yaptığını yapsam, 100 maç ceza yerim. O fırsatı vermek istemiyorum." dedi.
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