Fatih Terim'den depremde vefat eden Muhammed Emin Özkan'ın ailesine telefon

Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan enkaz altında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı genç taraftarın Zaniolo için kendi yaptığı video son paylaşımı oldu. Galatasaray yönetimi bu konuyla ilgili harekete geçti.

"MUHAMMED İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolò Zaniolo, “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.” şeklinde bir paylaşımda bu konuya değindi.

"Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız!

Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz."

Nicolo Zaniolo, depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın anısına 17 numaralı formayı giyecek.

FATİH TERİM'DEN TELEFON

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Galatasaray taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

