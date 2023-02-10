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Fatih Terim'den depremde vefat eden Muhammed Emin Özkan'ın ailesine telefon

10.02.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Nicolo Zaniolo transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-kırmızılı taraftar Muhammed Emin Özkan, Zaniolo'nun gelişiyle ilgili sosyal medya hesabından video paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından enkaz altında hayatını kaybetmişti. Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'den Muhammed Emin Özkan'ın ailesine telefon geldi.

Fatih Terim'den depremde vefat eden Muhammed Emin Özkan'ın ailesine telefon
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan enkaz altında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı genç taraftarın Zaniolo için kendi yaptığı video son paylaşımı oldu. Galatasaray yönetimi bu konuyla ilgili harekete geçti.

"MUHAMMED İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

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Galatasaray'ın yeni transferi Nicolò Zaniolo, “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.” şeklinde bir paylaşımda bu konuya değindi.

"Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız!

Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz."

Nicolo Zaniolo, depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın anısına 17 numaralı formayı giyecek.

FATİH TERİM'DEN TELEFON

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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Galatasaray taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

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