Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri! "Maçları kulüpler belirlesin"

Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, son günlerde Türk futbol kamuyonun sık sık tartıştığı sarı kart cezalarıyla ilgili ilginç önerilerde bulundu.
"Bir lig sezonu içinde dört veya katında kart sayısına ulaşan oyuncular, cezalarını takımlarının ligde oynayacağı sıradaki 4 maçtan birinde çekebilir. Oyuncunun bu cezayı hangi maçta çekeceği kendi kulübü tarafından belirlenir, Futbol Federasyonu’na da maçın ertesi gününde bu şekilde bildirilir."
"4 haftadan az kala bu durum gerçekleşirse, kalan maçlardan biri seçilir. Bu, birkaç ayrı açıdan herkesin gönlünün ferah olacağı ve kimseyi de zan altında bırakmayacak bir formül olur. Futbolseverler en iyi oyuncuları en iyi maçta izler. Böylece hakemler de kamuoyu baskısından etkilenmeden daha rahat şekilde maç yönetir."
"TFF kurulları, bu konu özelinde kendilerine gelen sevkleri değerlendirmek durumunda kalmaz. Oyuncular da sınırda oldukları müsabakalarda daha rahat görev yapar. Teknik direktörler de oyuncu seçimlerini bu riski göz önünde bulundurarak yapmak zorunda olmaz. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde uygulanan bu kural ile birlikte tartışmaların da önüne geçilir"
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