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Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri! "Maçları kulüpler belirlesin"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.02.2025 18:38
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Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, futbol dünyasını yeniden şekillendirebilecek bir öneride bulundu. Sarı kart cezası kuralıyla ilgili konuşan Fatih Terim, yıllardır tartışmalara konu olan bu kural hakkında ilginç bir tavsiye ortaya attı.

Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri! "Maçları kulüpler belirlesin"

Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, son günlerde Türk futbol kamuyonun sık sık tartıştığı sarı kart cezalarıyla ilgili ilginç önerilerde bulundu.

"OYUNCUNUN CEZASINI ÇEKECEĞİ MAÇI KULÜBÜ BELİRLESİN"

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"Bir lig sezonu içinde dört veya katında kart sayısına ulaşan oyuncular, cezalarını takımlarının ligde oynayacağı sıradaki 4 maçtan birinde çekebilir. Oyuncunun bu cezayı hangi maçta çekeceği kendi kulübü tarafından belirlenir, Futbol Federasyonu’na da maçın ertesi gününde bu şekilde bildirilir."

"FUTBOLSEVERLER EN İYİ OYUNCULARI EN İYİ MAÇTA İZLER"

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"4 haftadan az kala bu durum gerçekleşirse, kalan maçlardan biri seçilir. Bu, birkaç ayrı açıdan herkesin gönlünün ferah olacağı ve kimseyi de zan altında bırakmayacak bir formül olur. Futbolseverler en iyi oyuncuları en iyi maçta izler. Böylece hakemler de kamuoyu baskısından etkilenmeden daha rahat şekilde maç yönetir."

"TARTIŞMALARIN DA ÖNÜNE GEÇİLİR"

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"TFF kurulları, bu konu özelinde kendilerine gelen sevkleri değerlendirmek durumunda kalmaz. Oyuncular da sınırda oldukları müsabakalarda daha rahat görev yapar. Teknik direktörler de oyuncu seçimlerini bu riski göz önünde bulundurarak yapmak zorunda olmaz. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde uygulanan bu kural ile birlikte tartışmaların da önüne geçilir"

Fatih Terim'in Maç Cezası Önerisini Destekliyor musunuz?

Evet, kulüpler belirlemeli.
Hayır, mevcut sistem daha iyi.
Fikir ilginç, ama uygulanabilir değil.

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