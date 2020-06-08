Fatih Terim'den duygusal paylaşım

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından torununun doğum gününü kutladı.
Terim'in paylaşımında "Yüreğime ilk torun sevincini yaşatan Yaman’ım, bahtın açık, ömrün huzurlu olsun. İyi ki doğdun dedeciğim..." ifadeleri yer aldı.
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