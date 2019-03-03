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Fatih Terim'den Erzurumspor maçı ve TFF açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.03.2019 22:30 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Erzurumspor maçı sonrası 'Bu kayıp aklımızda yoktu' derken, maç saatini değiştirmeyen TFF için ise "Bizim adımıza münakaşa yaşanmadı. Olayı başka yere çekmenin manası yok. Galatasaray Kulübü olarak ısrarımız yoktu. Olursa daha iyi olur dedik. Şu olayın altını ısıtanlar, Avrupa'dan dönüp 72 saat sonra oynamamızı konuşmuyorlar" diye konuştu.

Fatih Terim'den Erzurumspor maçı ve TFF açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor ile deplasmanda berabere kalarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası şampiyonluk sorusuna yanıt veren Fatih Terim "Muhakkak ki bizim için akılda olmayan kayıp puan. Pes edecek değiliz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Zaten Galatasaray'ın tavrı da tarzı da budur. 10 haftada ortada daha 30 puan var. Bize olanlar, herkese olabilir. Veya herkese olan, bize olabilir. Sonuna kadar devam edeceğiz. Arkadakiler kaybederken kazanmamız gerekirdi. Erzurumspor'u tebrik ederim, bizden daha iyi mücadele ettiler. Hiç pozisyon yokken gol yedik. Bu da sizin aklınızdakini, oyuncuların sahada yapmak istediklerini etkiliyor. Oradan sonra da kazanabilirdik, kaybedebilirdik de. Bize bu bu yakışmadı. Çalışmaya, mücadele etmeye devam" dedi.

"OYUN VE MÜCADELE HİÇ HOŞUMA GİTMEDİ"
Eksiklerin hatırlatılması üzerine "Eksikler vardı ama burası Galatasaray Kulübü. Sahaya çıkanların gereğini yapması gerekirdi. Ne bu golü yemek bize yakışır, ne de bu oyun. Açıkçası bu mücadele ve oyun hiç hoşuma gitmedi. Yapılmaması gereken ne varsa onu yaptık. İstanbul'da çok iyi oynayan bir Galatasaray olarak geldik. Yapacak bir şey yok, 10 haftaya ve kupaya konsantre olacağız" diye konuştu.

TERİM'DEN TFF SORUSUNA YANIT
Galatasaray'ın maç saatinin değişmesi için TFF'ye başvurması ancak bu talebinin kabul edilmemesiyle ilgili gelen soru üzerine Terim, "Bizim adımıza münakaşa yaşanmadı. Olayı başka yere çekmenin manası yok. Daha önce böyle bir tecrübemiz var. Kupa maçı için Bolu'ya gittik, akşam 19:45'e verilmişti. 15:00'te kar başladı. 13:00'te maç başlasa, oynar dönerdik. Dört saat git, dört saat gel yaptık. Burada kaygımız iki takım futbolcuları için. TFF'nin her verdiği saat çok doğru mu ki buna itiraz ettiniz. Biz Erzurum'da yıllarca oynadık. Sabah oynadık, akşam oynadık, Birden bire sanırım bir grubun hoşlarına gitti, 'Vay o istedi, bu vermedi' oldu. Sahanın orta kısımları iyiyydi ama kale önleri çok kötüydü. Galatasaray Kulübü olarak ısrarımız yoktu. Olursa daha iyi olur dedik. Şu olayın altını ısıtanlar, Avrupa'dan dönüp 72 saat sonra oynamamızı konuşmuyorlar" ifadelerini kullandı.

DIAGNE'NİN ADAPTASYONU UZUN SÜRÜYOR
Mbaye Diagne'nin kötü oynadığının hatırlatılması üzerine Terim "Diagne'nin adaptasyonu uzun sürüyor. İsteneni verecektir. Sakatlıktan da yeni çıktı. Puan kaybında oyuncu kaybedenlerden değiliz. Puanı kaybederiz ama oyuncuları kaybetmeyiz. Diagne de bir başkası da bizim oyuncumuzdur. İyi oynamamış olabilir ama daha çok maçımız var" diyerek sözlerini noktaladı.

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