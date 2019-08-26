Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Falcao'nun sorulması üzerine Terim, "Konu hep Falcao ama ben esasında başka şeyler söylemek istiyorum. Başkanımızın, yönetimimizin ellerinden geleni yaptığını görüyorum ama bazen olmuyor. Olmamasının sebepleri var. UEFA'nın kuralları var." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Bütün kulüpler bankaların önünde sıraya giriyor. Galatasaray'ın geleceğine dikkat etmeliyiz. Bu benim için önemli. Falcao'yu istemeyecek bir hoca var mı? Tabii ki istiyorum, böyle bir değerli oyuncuyu almak için uğraşıyorlar. Olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

