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Fatih Terim'den Falcao açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.08.2019 00:26 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 1-1 sona eren Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Falcao'nun sorulması üzerine Terim, "Konu hep Falcao ama ben esasında başka şeyler söylemek istiyorum. Başkanımızın, yönetimimizin ellerinden geleni yaptığını görüyorum ama bazen olmuyor. Olmamasının sebepleri var. UEFA'nın kuralları var." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Bütün kulüpler bankaların önünde sıraya giriyor. Galatasaray'ın geleceğine dikkat etmeliyiz. Bu benim için önemli. Falcao'yu istemeyecek bir hoca var mı? Tabii ki istiyorum, böyle bir değerli oyuncuyu almak için uğraşıyorlar. Olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray konyaspor

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