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Fatih Terim'den Falcao açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.07.2020 21:12 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ankaragücü mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Falcao'nun sakatlığı hakkında bir açıklama yapan Terim'in sözleri sosyal medyada olay oldu.

Fatih Terim'den Falcao açıklaması!

Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında aldığı mağlubiyetten sonra açıklama yapan Fatih Terim, samimi sözler kullandı.

"KAYBETMEK OLABİLİR AMA VAZGEÇMEK OLMAZ"

Fatih Terim, "Hem benim, hem takımımızın istatistikleri maalesef yerlerde, hiç alışmış olmadığımız bir şey. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum. Çok istediler, çalıştılar, uğraştılar. Kaybetmek olabilir ama vazgeçmek olmaz." dedi.

"17 YAŞINDAKİ EMİN HATALAR YAPACAK"

Fatih Terim, "17 yaşındaki Emin hatalar yapacak. Bazen bedellerini biz ödeyeceğiz, Galatasaray ödeyecek ama onu kazanacağız. Arkadaşlarının Emin'i de kazanmak için daha da çok asılmalarını beklerdim. Takım oyunu budur. Bir genci kurtarmak için her şeyini verirsin." ifadelerini kullandı.

FALCAO VE LEMİNA AÇIKLAMASI

Fatih Terim, "Falcao ve Lemina'nın kalan maçlarda oynayabileceğini sanmıyorum. Zaten bundan sonra fikstürle ilgili herhangi bir iddiamız olur mu bilmiyorum. Ben de açıkçası başka gencimiz olursa onlara da yer veririm." açıklamasını yaptı.

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