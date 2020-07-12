Fatih Terim'den Falcao açıklaması!

Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında aldığı mağlubiyetten sonra açıklama yapan Fatih Terim, samimi sözler kullandı.
Fatih Terim, "Hem benim, hem takımımızın istatistikleri maalesef yerlerde, hiç alışmış olmadığımız bir şey. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum. Çok istediler, çalıştılar, uğraştılar. Kaybetmek olabilir ama vazgeçmek olmaz." dedi.
Fatih Terim, "17 yaşındaki Emin hatalar yapacak. Bazen bedellerini biz ödeyeceğiz, Galatasaray ödeyecek ama onu kazanacağız. Arkadaşlarının Emin'i de kazanmak için daha da çok asılmalarını beklerdim. Takım oyunu budur. Bir genci kurtarmak için her şeyini verirsin." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, "Falcao ve Lemina'nın kalan maçlarda oynayabileceğini sanmıyorum. Zaten bundan sonra fikstürle ilgili herhangi bir iddiamız olur mu bilmiyorum. Ben de açıkçası başka gencimiz olursa onlara da yer veririm." açıklamasını yaptı.
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