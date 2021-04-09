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Fatih Terim'den Falcao kararı

09.04.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçı için ilk 11'e Radamel Falcao'yu yazdı

Fatih Terim'den Falcao kararı

Süper Lig'de 34. haftada cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Galatasaray, Hatay deplasmanında aldığı yarayı sarmayı hedefliyor. Kalan 9 haftada Karagümrük maçıyla birlikte galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapan sarı kırmızılılar, 6 puan gerisine düştüğü lider Beşiktaş'ın da takılmasını bekleyecek.

Hatayspor mağlubiyetinin ardından takımına sert yüzünü gösteren teknik direktör Fatih Terim, hafta arasında gerçekleşen antrenmanlardan memnun kaldı.

FORVETTE FALCAO KARARI

Galatasaray'ın 3-0 yenildiği maçta forvette Radamel Falcao bekleniyordu ancak Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Mustafa Muhammed'e şans tanımıştı. Muhammed ise beklentileri karşılayamadı.

Ara transferde fırtına gibi kadroya giren Mustafa Muhammed'in formsuz oluşunu göz önünde bulunduran İmparator, forvette bu kez Radamel Falcao'ya forma vermeyi planlıyor. İdmanlarda bir hayli hırslı görünen Falcao'nun, "Sivasspor ve Kayserispor maçlarında gollerimi attım. Rizespor ve Hatayspor maçlarında da golü çok istedim ancak değerlendiremedim. Fatih Karagümrük maçında yeniden gollerimle dönmek istiyorum" dediği bildirildi.

Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 8 gol atan Falcao, 97 dakikada 1 gol atma başarısını elinde bulunduruyor.

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