İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı için mesaj!

Fenerbahçe'de herkesin gözü, milli aranın ardından girilecek yoğun tempoya çevrildi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı derbiye kadar Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Alanyaspor, Şampiyonlar Ligi'nde ise Aston Villa ve Slavia Prag maçlarına çıkacak. Teknik direktör İsmail Kartal da bu zorlu serinin öncesinde oyuncularına net bir mesaj verdi.

DERBİYE KADAR DÖRT ZORLU DURAK

Fenerbahçe'nin yoğun programı, 10 Ekim Cumartesi günü Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanıyla başlayacak. Sarı-lacivertliler dört gün sonra, 14 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Birmingham'da Aston Villa'ya konuk olacak. Üst üste iki deplasmanın ardından İstanbul'a dönecek ekip, 17 Ekim'de Kadıköy'de Alanyaspor'u, 20 Ekim'de ise yine Kadıköy'de Slavia Prag'ı ağırlayacak.

10 günde 4 maça çıkacak Fenerbahçe, ardından 6 gün dinlenecek ve 26 Ekim'de Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bir sonraki milli araya kadar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 resmi maça çıkacak.

KARTAL'DAN OYUNCULARA MESAJ: KAYIP YOK

İsmail Kartal, oyuncularıyla yaptığı toplantıda derbiye kadar kayıp yaşamamaları halinde avantaj elde edebileceklerini söyledi. Çok yoğun bir tempoya gireceklerini hatırlatan teknik adam, Galatasaray derbisine kadar birbirinden zorlu dört maç oynayacaklarını belirtti. Milli araya moralli girdiklerini vurgulayan Kartal, bunu daha anlamlı hale getirmek için dört maçta da kayıp yaşamamaları gerektiğini ifade etti. Dört maçı da kazanmaları halinde hem taraftar desteğini iyice arkalarına alacaklarını hem de moral ve motivasyon sağlayacaklarını söyledi.

"BEN SİZE GÜVENİYORUM"

Milli ara dönüşünde her takımın zorlandığına dikkat çeken Kartal, aralık boyunca birçok eksikle çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben size güveniyorum" diyerek yoğun tempoyu ve zorluğu yüksek maçları çıkarabilecek kaliteli ve geniş bir kadroya sahip olduklarını vurguladı.

"KENDİNİZİ HAZIR TUTUN"

Öncelikli hedeflerinin derbiye kadar kayıp yaşamamak olması gerektiğini belirten Kartal, bu yoğun tempoda her oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi. Futbolculardan her an sahaya çıkacakmış gibi hazır olmalarını isteyen teknik adam, rekabetin takıma güç katacağını da sözlerine ekledi.

18 Haziran 2026'da Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşme imzalayan Kartal, sarı-lacivertli kulüpteki dördüncü dönemini yaşıyor.