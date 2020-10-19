Fatih Terim'den Falcao'ya özel terapi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’e çift forvet ile oynarken daha rahat olduğunu söyleyen ancak bu konuda hocasından olumsuz yanıt alan Radamel Falcao, tecrübeli çalıştırıcı tarafından, yakın markaja alındı.

Tecrübeli çalıştırıcının Kolombiyalı yıldızla moralinin düşmemesi adına görüştüğü ve özel olarak motive ettiği belirtildi. (AKŞAM)

