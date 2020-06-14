Fatih Terim'den flaş açıklama! "Başkanımız hiç merak etmesin"

Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi röportaj veren Fatih Terim çarpıcı ifadeler kullandı.
Fatih Terim,"90 günlük bir aradan sonra buradayız. Bıraktığımız duruma şöyle bir bakacak olursak, 9 maçın 7'sini kazanmış, 2'sinde berabere kalmış, efektif oynayan bir Galatasaray var. 2. yarının bütün sayısal oranlarında öndeyiz." dedi.
Fatih Terim, "Fiziksel, psikolojik olarak herkes yıprandı. Bu 90 günün herhangi bir hazırlık maçı oynamadan sadece antrenmanlarla geçen bir süre olduğunu düşündüğümüzde bakalım bedenlerimiz ne kadar direnç gösterecek.Kazanmayı arzu eden bir takım görmek istiyoruz. Şu günler kimsenin hayalinde değildi. Ümit ederim her şey iyi olur." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, "O güne baktığımızda hiç eksiğimiz yoktu, birçok takımın çok eksiği vardı. Koronavirüs sonrasında en iyi oyuncularımızdan birini kaybettik. Böyle bu işler. Herhangi bir sebep göstermeksizin Ahmet'in de bu formayı çoğu zaman taşıdığını gördük.Milli Takım'a kadar yükselmiş bir oyuncu. Kıymetli, karakterli bir oyuncu Ahmet." dedi.
Fatih Terim, "Başkanımız hiç merak etmesin. Biz buradayız. Kendisine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum." açıklamasını yaptı.
Fesih için anlaşma sağlandı
Trabzonspor, CAS'a gitti!
Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Şampiyon olursak soyunurum
Çebi açıkladı: Gökhan Gönül ve Caner...
Trabzonspor'da F.Bahçe mesaisi
Beşiktaş'ta gidecekler netleşiyor
Kulübü satın alıyor!
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Luiz Gustavo: Her sene daha çok çalışıyorum
Emir Terzi'nin ay-yıldızlı forma aşkı
Juventus İtalya Kupası'nda finalde
Bayern Münih'te şok sakatlık
Okuyucu Yorumları 2 yorum