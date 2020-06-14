Fatih Terim'den flaş açıklama! "Başkanımız hiç merak etmesin"

Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi röportaj veren Fatih Terim çarpıcı ifadeler kullandı.

"SAYISAL ORANLARDA ÖNDEYİZ"

Fatih Terim,"90 günlük bir aradan sonra buradayız. Bıraktığımız duruma şöyle bir bakacak olursak, 9 maçın 7'sini kazanmış, 2'sinde berabere kalmış, efektif oynayan bir Galatasaray var. 2. yarının bütün sayısal oranlarında öndeyiz." dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDIK"

Fatih Terim, "Fiziksel, psikolojik olarak herkes yıprandı. Bu 90 günün herhangi bir hazırlık maçı oynamadan sadece antrenmanlarla geçen bir süre olduğunu düşündüğümüzde bakalım bedenlerimiz ne kadar direnç gösterecek.Kazanmayı arzu eden bir takım görmek istiyoruz. Şu günler kimsenin hayalinde değildi. Ümit ederim her şey iyi olur." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ OYUNCULARIMIZDAN BİRİNİ KAYBETTİK"

Fatih Terim, "O güne baktığımızda hiç eksiğimiz yoktu, birçok takımın çok eksiği vardı. Koronavirüs sonrasında en iyi oyuncularımızdan birini kaybettik. Böyle bu işler. Herhangi bir sebep göstermeksizin Ahmet'in de bu formayı çoğu zaman taşıdığını gördük.Milli Takım'a kadar yükselmiş bir oyuncu. Kıymetli, karakterli bir oyuncu Ahmet." dedi.

"BAŞKANIMIZ HİÇ MERAK ETMESİN"

Fatih Terim, "Başkanımız hiç merak etmesin. Biz buradayız. Kendisine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum." açıklamasını yaptı.

