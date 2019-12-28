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  4. Fatih Terim'den flaş Arda Turan transferi açıklaması

Fatih Terim'den flaş Arda Turan transferi açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.12.2019 22:54 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından Arda Turan transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den flaş Arda Turan transferi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer ve Arda Turan için gelen sorulara yanıt verdi.

Transferle ilgili gelen soruya Fatih Terim, "Geleceğe yatırım yapan bir Galatasaray olmasına imtina edeceğiz. Bir değişim olacak. Bu devre arasında olacak, yazın olacak, sonraki ocak ayında olacak ama olacak. Olaylar çok değişik seyredebilir. Çok dikkatli bundan sonra. Özellikle geleceği olan oyunculara yatırım yapan bir Galatasaray olmasına imtina edeceğiz, bunun için uğraşacağız ama tecrübeli oyuncu almayacağız manasında değil bu." cevabını verdi.

FATİH TERİM'DEN FLAŞ ARDA CEVABI

Arda Turan'ın geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam, "Arda Turan ile Fatih Terim arasındaki ilişkiyle, futbolcu Arda Turan ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki ilişkiyi ayıralım. Bu ayrı bir şey. Arda ile özel hayattaki ilişkimiz ayrı bir şey." diyerek cevabına başladı.

Terim, "Ben açıkçası, Arda gibi bir Galatasaraylının, çok önemli bir oyuncunun burada edeceğim kelamlarla anılmasından memnun değilim. Arda çok önemli bir oyuncu, Galatasaray için de önemli bir figür idi. Nasıl olur, nasıl gelişir, bilmiyorum. Bana Galatasaray'da mı bırakmalı Arda derseniz, benim oyum buradan yana olur." dedi.

Galatasaray'ın hocası, "Arda'nın vermesi gerekenler var futbola. Arda iyi bir Galatasaraylıdır, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar, bana göre futbolu burada bırakmalıdır, eğer biri hak edecekse, bu Arda'dır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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