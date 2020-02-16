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Fatih Terim'den flaş derbi açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.02.2020 21:56 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim'den flaş derbi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Terim, ligin 23. haftasında oynayacak Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Çarşamba günü eforu yüksek bir maç oynadık. Onun üzerine bu kolay olmadı. Malatya dirençli bir takım. Buna rağmen oyunu kontrolümüz altında götürdük. Daha az pas yaptık gibi görünüyor. 2'yi bulsanız olay başka yerlere gidebilirdi. Malatya'da çok kaçırmıştık ve 1-1 bitmişti. Bu puanlar çok önemli. Taraftarımızla beraber birlikte yürüyeceğiz. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Kolay değil.

FALCAO'U DENEDİK

Bazı sakat oyuncular olmadığı zaman işler değişiyor. Bugün Falcao'yu da biraz denedik. Dönmesi bizim için sevindirici. Memnunum takımımdan. Her puan kaybında aşağıya gitmeniz muhtemelken sorumluluğu alıp çok iyi oynamak ve galip gelmek önemli. Oyuncularımı kutluyorum, inşallah yürüyüşümüz devam ediyor.

"GALATASARAY HERKESLE OYNAR"

Maçtan önce Lemina'nın karın adalesinde bir sıkıntı vardı. Şimdi doktorla konuştum, arka adalesinde sıkıntı var. Rolü de üstlendiği sorumluluk da herkesin yapacağı bir iş değil. Sıkıntı çıkmaz umarım, ama çıkarsa da Galatasaray her yerde herkesle oynar.

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