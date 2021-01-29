Fatih Terim'den flaş İrfan Can sözleri

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, deplasmanda 2-1 kazandıkları Gaziantep FK mücadelesini değerlendirdi. İkinci yarı gençleri oyuna almalarının doğru bir karar olduğunu ve bunu skora yansıttıklarını belirten Terim, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili de konuştu ve "Bazen para ya da ilişkiler her şey değil. Önemli olan değerler. Bu değerler içindeki itibar." ifadelerini kullandı.

"MESELA KAZANMAKTI; YEMEK İSTEMEDİK"

Muhakkak tecrübe çok önemli. Dinamizm, gençlik, çabukluk da en az o kadar önemli. İkinci yarı başında böyle bir değişiklik yapma kararı verdik. Doğru olduğu ortaya çıktı. Daha fazla da olabilirdi. Mesele kazanmaktı. Penaltı mı, evet penaltı, doğru penaltı. Baktım şimdi penaltı. Onda bir sıkıntı yok. Zaten bitmişti maç. Yemek istemedik. Onun için sinirlendiler. Ömer'in biraz daha dikkatli olması lazım. Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti. İşler bizim için şimdilik iyi gidiyor.

"ONYEKURU ISRARIM NETTİ"

Onyekuru'yu mecburen oynattık. Oyun bizi o noktaya getirebilir demiştim. Hepimiz biliyoruz Onyekuru'yu. Avrupa'da çok sesi çıkmıyor ama bizde gereğini yapıyor. Bizle mutlu görünüyor. Daha hazır değil. Her gün daha hazır olacak. Onun için ısrarım vardı. Geçen sene o da bize denk geldi. Kulüp oyuncusunu geri çağırdı. Onyekuru'daki ısrarım açık ve net. Oyun içindeki etkinliğini, önemli bir silah olduğunu hep gösterdi, gösterecek. Daha evvel ısrarcı olmamın nedeni buydu. Keşke daha önce alıp oynatabilseydik.