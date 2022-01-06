SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'den flaş karar! İlk 11'e geri dönüyor

Fatih Terim'den flaş karar! İlk 11'e geri dönüyor

06.01.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da eylül ayından bu yana sakatlığı sebebiyle forma giymeyen Sacha Boey, ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak Giresunspor maçıyla takıma geri dönüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in genç sol beki, Karadeniz ekibi karşısında ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

Fatih Terim'den flaş karar! İlk 11'e geri dönüyor
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Cumartesi günü oynanacak Giresunspor maçında 12 futbolcusundan yararlanamayacak Fatih Terim, sakatlık sürecini atlatab Sacha Boey'e ilk 11'de şans vermeyi planlıyor.

EYLÜL AYINDAN BU YANA FORMAYA HASRET

Milliyet'in haberine göre; Muslera'nın yokluğunda kaleyi yine İsmail Çipe koruyacak. Teknik direktör Fatih Terim'in savunma hattını Boey, Nelsson, Işık Kaan ve Ömer'den oluşturacağı öğrenildi. Sakatlıktan dolayı bir süredir arkadaşlarından ayrı kalan Boey, eylül ayından bu yana görev yapamamıştı. Deneyimli teknik adam, orta alanda ise yine Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsüne şans verecek. Cim-Bom'da ön tarafta ise Morutan-Halil ve Babel forma giyecek.

252229682

YILDIZ FUTBOLCULAR YOK

Galatasaray'da sakatlıkları süren Muslera, Diagne ve Luyindama Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Koronavirüs testleri pozitif çıkan Van Aanholt, Fatih Öztürk ve Alpaslan’ın da izolasyon süreçleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestilerDünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestiler
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldiSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldi
Galatasaray her an ayrılığı duyurabilir! İşte yıldız futbolcunun yeni takımıGalatasaray her an ayrılığı duyurabilir! İşte yıldız futbolcunun yeni takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Beşiktaş tarihe geçti! Kupa Kara Kartal'ın!

Beşiktaş tarihe geçti! Kupa Kara Kartal'ın!

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Terim gidiyor mu? ''Evet Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüm''

Terim gidiyor mu? ''Evet Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüm''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Fatih Terim’in üstü çizildi mi? İşte o kritik Yönetim Kurulu toplantısında yaşananlar (Mynet Özel)

Fatih Terim’in üstü çizildi mi? İşte o kritik Yönetim Kurulu toplantısında yaşananlar (Mynet Özel)

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Çorum FK için müthiş iddia! Mesut Özil...

Çorum FK için müthiş iddia! Mesut Özil...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.