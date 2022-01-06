Fatih Terim'den flaş karar! İlk 11'e geri dönüyor

Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Cumartesi günü oynanacak Giresunspor maçında 12 futbolcusundan yararlanamayacak Fatih Terim, sakatlık sürecini atlatab Sacha Boey'e ilk 11'de şans vermeyi planlıyor.

EYLÜL AYINDAN BU YANA FORMAYA HASRET

Milliyet'in haberine göre; Muslera'nın yokluğunda kaleyi yine İsmail Çipe koruyacak. Teknik direktör Fatih Terim'in savunma hattını Boey, Nelsson, Işık Kaan ve Ömer'den oluşturacağı öğrenildi. Sakatlıktan dolayı bir süredir arkadaşlarından ayrı kalan Boey, eylül ayından bu yana görev yapamamıştı. Deneyimli teknik adam, orta alanda ise yine Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsüne şans verecek. Cim-Bom'da ön tarafta ise Morutan-Halil ve Babel forma giyecek.

YILDIZ FUTBOLCULAR YOK

Galatasaray'da sakatlıkları süren Muslera, Diagne ve Luyindama Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Koronavirüs testleri pozitif çıkan Van Aanholt, Fatih Öztürk ve Alpaslan’ın da izolasyon süreçleri devam ediyor.

