Fatih Terim'den flaş penaltı tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu ve penaltı kararının yanlış olduğunu belirtirken, flaş sözler kullandı. "9'DA 9 OLMALIYDI" Düşüncemizle, planımızla, oyun kalitemizle ilk yarıya parantez açmak lazım. 1-4, 1-5 girebilirdik devreye, ilk yarının iyi irdelenmesi lazım. Çok önemli benim için, herkes için de öyle olmalı. Sivasspor güçlü bir takım, evinde önemli bir takım, ona rağmen, yediğimiz golle ilk 10 dakikayı kenara bırakırsak, taktik performans, oyun kontrolünü elinde bulundurmak, planımıza, programımıza uygun oldu ama maalesef sonuç istediğimiz gibi olmadı, hak etmediğimiz bir sonuç olduğuna inanıyorum. 9'da 9 rahat olmalıydı, olmadı "O MAÇ, BU MAÇ DEMEYİZ" Fikstüre şöyle bakıyorum, her takımla 2 kez oynuyorsunuz. Neyin zor, neyin kolay olacağını bilemezsiniz. Seyircisiyle, etkinliğiyle, güçlü kadrosuyla Sivasspor'un maça başlaması sonrasında dışarının sesi olarak çok zor çıkılacak olarak görülse de, belki de bizim için en kolaylardan biri olacaktı. Tabela önümüzde, puanlar önümüzde, fikstürden kaçış yok, o maç, bu maç demeyeceğiz

"ŞANS, MANS, OYNAMAYINCA OLMAZ" Beşiktaş önemli bir rakibimiz, evimizde ağırlayacağız, arkasından başka rakiplerimizle oynayacağız. Zaten zoru da geçince mutlu sona ulaşıyorsunuz. Hiçbir ciddi başarı tesadüf olmaz. Şans, mans, oynamayınca olmaz. Bakın oynayınca pozisyona da giriyorsunuz, golleri de atıyorsunuz. Ben hakikaten hak etmediğimizi düşünüyorum kaybı, 2 puanımıza yazık oldu "BU DURUMDA VAR OLMAZ" Orta hakem penaltı vermemiş, talimatları bildiğim kadarıyla, böyle bir durumda VAR devreye girmez, olağanüstü bir hata varsa, VAR çağırır. Benim bildiğim böyle. Geçen sene, bundan daha net olan bir penaltı vardı Rize'de, Türkiye'yi ayağa kaldırdılar ve Serkan hocanın hakemliği bitti, onun günahı neydi? "BU POZİSYON GRİ" Mete hoca, son zamanlarda da formda bir hakem, maçı da iyi idare etti ama Saracchi'nin de kırmızı kart görmesi gerekiyordu direkt! Burada vermemiş hakem, pozisyon gri. Çok ağır hatalarda çağrılıyor, biliyorsunuz. O penaltıydı, o ofsayttı, ben bunlara pek girmem, bildiğim kadarını anlatıyorum. Zaten alakasız da bir yerde pozisyon, ben böyle biliyorum en azından.

"HER PUANIN ÖNEMİ VAR" Son düzlüğe girdiğimiz bir atmosferde her puanın önemi var. Hele hele bizim gibi 10 puan gerilerden gelen bir takım için her puanın kıymetini bilmek lazım. Bugün bu 2 puanın da kıymetini bilmemiz gerekirdi." "DERBİYE KAZANMAYA ÇIKACAĞIZ" Beşiktaş iyi bir takım. Derbiler hiçbir zaman sonucu belli olmayan maçlardır. Rutin oyunumuzu ortaya koyacağımıza inanıyorum. Biz kazanmak için her zamanki gibi çıkacağız. "ESRARENGİZ İŞLER OLUNCA..." Fikstür kime göre zor, neye göre zor. Bugün maç öncesi tahmin yapsanız, ortaya böyle bir tablo çıkar mıydı? Hayır. Sivas kendi evinde iyi başlamış ve sonra başka bir duruma geçilmiş. Oynamazsanız, hiçbir yerde kazanma ihtimaliniz yok. Oynadığınız zaman da hiçbir yerde kaybetme ihtimaliniz yok, ancak işte böyle esrarengiz işler olunca kaybedebiliyorsunuz. "GEÇEN SENE ZOR DEDİLER" Geçen sene ve evvelki sene, son 8 maç, son 7 maç, son 6 maç, şampiyonluğa oynayanların dışarıdaki ve içerideki maçları diye bir hayli tartıştı arkadaşlar televizyonlarda ve Galatasaray'ın fikstürünün zor olduğunu söylediler, daha geçen sene. Biz zoru kolay ettik, zorlar kolay olduğu zaman siz başarılı oluyorsunuz. Hayırlısı olsun. "BİZDE KİMSE KONUŞMAZDI" "Penaltıyı sorduğunuz iyi oldu, bizde kimse demeyecekti bununla ilgili, en azından ufak bir anektot bırakmış olayım."

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