Fatih Terim'den flaş transfer kararı: "İkisi de olur"

Galatasaray’da yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Bir buçuk yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi gelecek sezonda takımda olacak fakat teknik direktör Fatih Terim, bir yerli sol bek daha istiyor.

Ömer Bayram’ı sol önde ve merkez orta sahada alternatif olarak gören tecrübeli teknik adam şu an kiralık olarak Kayseri’de bulunan Emre Taşdemir’i ise yeterli bulmuyor.

"İKİ İSİM DE OLUR"

Galatasaray’da transferi yöneten yetkililer Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, Fenerbahçe ile henüz kontrat tazelemeyen Hasan Ali Kaldırım arasında bir tercihi olup olmadığını Terim’e sorarken, imparator “İki isim de olur, ikisi de takıma katkı verebilecek oyuncular” cevabını verdi.

LİSTEDE BERKAN DEMİR DE VAR

Galatasaray yönetimi iki milli oyuncudan birini sarı-kırmızılı takıma kazandırmaya çalışacak. Öte yandan Göztepeli Berkan Emir de alternatifler arasında.

