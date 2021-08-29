Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 biten Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında transferle ilgili mesajlar verdi.

Terim, "Bazı oyuncularla ayrılık konuşuluyor. Son aşamaya geldik. Gidenler olacak. Gelenler de olabilir. Zamanımız var, çalışıyoruz. Orta sahaya transfer düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

"GOLCÜLER GOL ATSA SORUN ÇÖZÜLECEK"

Fatih Terim, yakalanan pozisyonların kaçmasıyla ilgili olarak, "Galatasaray'ın 9 numarasını veriyorsak, ilaç odur. Yoksa benim yanımda oturacak. Pozisyona girmeleri önemli, atarlar. Diagne yorgundu. Kolay değil, ağır da bir vücut. Ondan Çıkardım. Golcüler de gol atsa, sorun çözülecek. Gol atarak kendi ve bizim problemlerimizi çözecekler." yorumunu yaptı.

"2-0'DAN 2-2'NİN PARDONU YOK"

2 puan kaybını yorumlayan Terim, "2-0'dan 2-2'nin pardonu yok. Gençler, öğrenecekler. Bazen hayat acı tecrübe verir, bu da onlardan bir tanesi. Bütün oyuncularım elinden geleni yapıyor. Bazen istemediğiniz işler de oluyor." dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAN OLURSA"

Deneyimli teknik adam, "Beni hayal kırıklığına uğratan oyuncu olursa, kimseyle paylaşmam. Kendim, kendi kendime hallederim." açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ KURA"

UEFA Avrupa Ligi kurasında Marsilya, Lazio, Lokomotiv Moskova ile eşleşen Galatasaray'ın hocası, "UEFA'da dedi ki Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir, ben öyle bir kura çekeyim.' Şampiyonlar Ligi gibi kura çektik. En ağır kurayı biz çektik. O günler de biz daha iyi olacağız. Herkesle çataçat oynayacağız." değerlendirmesini yaptı.

