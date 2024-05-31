Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması! ''Galatasaraylılığı büyük Galatasaraylılardan öğrendim''

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Galatasaray Adası'nda düzenlenen kutlamalarda açıklamayaptı.
"Galatasaray Adası benim 8 Temmuz'da sözleşme imzaladığım yer. Ben Galatasaraylılığı büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Burada büyüdüm, birçok şeyi burada öğrendim."
"Rahmetli Metin Oktay abimizin Adana'dan babamın yanından beni alıp buraya getirmesiyle başlayan serüven, 1 ay sonra 50 yılını dolduracak. Bu camianın ferdi olmaktan her zaman gurur duydum ve söylenmesi gereken her yerde de söyledim."