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Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması! ''Galatasaraylılığı büyük Galatasaraylılardan öğrendim''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.05.2024 15:37
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Galatasaray'ın efsane çalıştırıcısı Fatih Terim, Galatasaray Adası'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamasında konuştu. Bu sezonu Yunan ekibi Panathinaikos'ta geçiren Terim, Galatasaray'ın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması! ''Galatasaraylılığı büyük Galatasaraylılardan öğrendim''

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Galatasaray Adası'nda düzenlenen kutlamalarda açıklamayaptı.

"GALATASARAYLILIĞI BÜYÜK GALATASARAYLILARDAN ÖĞRENDİM"

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"Galatasaray Adası benim 8 Temmuz'da sözleşme imzaladığım yer. Ben Galatasaraylılığı büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Burada büyüdüm, birçok şeyi burada öğrendim."

"SÖYLENMESİ GEREKEN HER YERDE DE SÖYLEDİM"

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"Rahmetli Metin Oktay abimizin Adana'dan babamın yanından beni alıp buraya getirmesiyle başlayan serüven, 1 ay sonra 50 yılını dolduracak. Bu camianın ferdi olmaktan her zaman gurur duydum ve söylenmesi gereken her yerde de söyledim."

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Fatih Terim galatasaray
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