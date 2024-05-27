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Fatih Terim'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası tebrik mesajı! "Hepinizin alnından öpüyorum"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.05.2024 21:28
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılılar'ın 24. şampiyonluğunu kutladı. İşte detaylar...

Fatih Terim'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası tebrik mesajı! "Hepinizin alnından öpüyorum"

Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da coşku sürerken, Sarı-Kırmızılılar'ın efsane ismi Fatih Terim'den de bir paylaşım geldi.

Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı paylaşımda "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24.Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun💛❤️" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

GALATASARAY'DAN YANIT GELDİ

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Sarı-Kırmızılılar Terim'in bu paylaşımına 'Teşekkürler İmparator' şeklinde yanıt verdi.

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