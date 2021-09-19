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Fatih Terim'den Galatasaray taraftarına tepki!

19.09.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçının ardından konuştu. Galatasaray taraftarına tepki gösteren Terim, oyuncularının ıslıklanmaması gerektiğini söyledi.

Fatih Terim'den Galatasaray taraftarına tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

"TOPU İÇERİ ATMAK LAZIM"

Rotasyon yapmamasının hata olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Rotasyon için çok düşündüm ama demek ki yapmalıymışım. İstikrar için aynı 11'i sürdüm ama olmadı. İlk yarı sonunda Berkan atabilirdi. İkinci yarı değişikliklerle oyunu elimize aldık. Fakat topu içeri atmak lazım, atamayınca beklemediğimiz bir anda golü yedik." dedi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Yedlin, Babel ve Ömer Bayram'a gösterilen tepkinin yanlış olduğunu belirten teknik adam, "Üzgünüm, Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarımız oyuncuya tepki gösterirse bu işin üstesinden gelemeyiz. Yedlin 2-3 orta açamayabilir, taraftar onu hazırlayacak. Babel'e 0-0'da 'yuh' çekmek... Taraftar beğenmediğini burada belli etmemeli. Maç sonu da tepkiler olmuş, bunlara alışkın değiliz. Böyle oyuncuları kaybederiz. Her vurduğumuz gol olmayacak. Kavgamız belli, hallederiz. Ancak Galatasaray seyircisi bunu yapmamalı. İçeri morali bozuk gelen var, ağlayan bile var." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
hoca seninde suyun ısınıyor ufaktan topla bavulunu
sen işin ciddiyetini farkında değilsin galiba puan farkı olmuş 5 takım dökülüyor daha agir konuşmak isterdim ama iZin verilmiyor burda
lan bi yürü git yaraftar asıl seni istemiyo az buçuk adam olda git artık illa tazminatsa derdin taraftarlar arasında toplar verriz sana

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