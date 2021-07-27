Fatih Terim'den Ghezzal ve Morutan açıklaması: Çok istedim!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve oyuncularından Fernando Muslera, PSV Eindhoven ile 5-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, transfer sorusu üzerine, "Ghezzal'ı reddetmedim. Çok istedim." ifadesini kullandı.

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

"BENFICA GEDSON'U VERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

"Benfica son söz olarak Gedson Fernandes'i vermeyeceğini söyledi. 1 Ağustos'a kadar değişiklik olabilmesini bekliyoruz. Türkiye'den başka teklifler de olduğunu söylediler. Başka yere gideceğini sanmıyorum. Biz her şeye hazırlıklıyız. Cezamız da bitti. 3-4 transferle kalmayız.

"GHEZZAL'I BAŞKAN DA BEN DE ÇOK İSTEDİK"

"Bizim amacımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek. Ciddi bir jenerasyon bırakmak istiyorum. Rachid Ghezzal'ı reddetmedim, aksine çok istedim. Ben ve başkan da. Bana sormadan bu tip şeylere inanmayın. Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor."

"MORUTAN ZEVK VERECEK BİR OYUNCU, OLABİLİR"

"Olimpiu Morutan'ı beğeniyorum. Açıklamalarını da izledim, paramız olmadığını biliyor herhalde. Makul bir fiyata olabilir. Zevk verecek oyunculardan birisi. Abileri daha önce burada o zevki verdi. Top ayağındayken herkes beğenir."

"AVRUPA İLE MAKAS ÇOK AÇILDI"

"2000'de giderken güzel bir takım bırakmıştım, yine öyle bir takım bırakmak istiyorum. Bu yüzden taraftarımıza ihtiyacımız var. Avrupa ile makas çok açıldı. Avrupa kulüplerinin bulduğu oyuncuyu biz de buluyoruz. 15-16 oyuncuya 20 milyon verebilir miyiz? Veremeyiz. Bugünlere geldiğimiz zaman onlarla başa çıkabiliriz. Belki tarihte ilk defa altyapımıza bütçe koyacağız. Tarihte yok ama herkesin bütçesi var. Onlar da 10 milyon euro vermek hiçbir şey. Bu para verdikleri her oyuncu da büyük yıldız olmuyor, onlar da zarar ediyor."

"BAZI ŞEYLERİ YANLIŞ ANLIYORSUNUZ"

İlk maçta 3'lü oynadık, 4'e döndük. Arkadaşlar, bir strateji yaparsanız, bu da onlardan bir tanesiydi. Oyunu tutmak istedik. Daha az pozisyon vermek istedik. Bunu 15-20 dakika düşündük. 17. dakikada normal düzene döndük. Bizde bir huy vardır, o gün değişik olan neyse, ona gönderme yapılır. Kazansanız, dahi olursunuz. Çok sık konuşmadığımız için sanırım bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. Ya da söylenenlere inanıyoruz.

"BANA DENK GELİR AMA ŞİKAYET ETMEM"

Mayıs'tan sonra olanlara iyi bakmak lazım. 11 oyuncu kaybettik. Mali sıkıntılar, UEFA'nın cezalandırması nedeniyle 3 sene oyuncu kiraladık. Bu bana denk gelir ama ben şikayet etmem. Belhanda, Donk, Linnes, Okan, Şener ve bizle de değil. Toplam 11.

"BİRDENBİRE OĞULCAN'A LİSANS VERMEDİLER"

Birdenbire de Oğulcan'a lisans vermediler. Yedlin ve Emre Akbaba da korona oldu. Olduk 13-14. Sağ bek yok, orta saha sıfır. Bir tane var Aytaç! O da 6 numara değil, 8 numara Ben bunları demedim, demiyorum da.

"İSTEMEMİŞİM, ALIOSKI, 3 SENE 7,5 MİLYON EURO

Biz sezonu açtığımızda seçim yapılmamıştı! Galatasaraylılar, beni iyi dinlesin. Ben ve başkanımız da aynı fikirde. Kısa sürede kalite için bu finansal yükün altına girmeyeceğiz. Ben bazı isimleri istememişim! Ezgjan Alioski 3 sene 7,5 milyon euro!

"3-1'DEN SONRA PSV'NİN POZİSYONU YOK"

Biz 3 seneden vazgeçmedik. Hiçbir zaman da böyle bir şey demedim. Belki de kimsenin başına gelmeyecekler şeyler, benim başıma geldi. 75. saniyede gol yedik, ne çalıştıysak oradan yedik. 3-1'e kadar PSV'nin pozisyonu yok ama biz pozisyon bulmakta zorlandık.

"GALATASARAY EN İYİ OYNAYAN TAKIMDI"

"İki sene şampiyon olduk. Türkiye Kupası ve Süper Kupayı aldık. 8 galibiyetle gelirken, pandemi çıktı. O günden bugüne istikrarı oturtamadık. Bazı bölgede 2 oyuncumuz varken onları kaybettik, 3 oyuncumuzu sokmak zorunda kaldık. Bunlar istikrardan uzak şeyler. İki golle şampiyonluğu kaybettik. Önceki sene Galatasaray sizlere göre en iyi oynayan takımdı. Pandemi nedeniyle istikrarı kaybettik, buralara da çok girmek istemiyorum."

"20-25 ARASI YETENEKLİ OYUNCULARIMIZ OLACAK"

"Boey yeni sağ bekimiz, Alex de Rumen orta saha oyuncumuz, Van Aanholt da sol bekimiz. 20-25 yaş arası yetenekli oyuncularımız olacak. Ben, ekibim ve scoutlarımızın uzun zamandır izlediği oyuncuları almaya devam edeceğiz. Rakamlarımı da dikkatli izleyin."

MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI

"Talihsiz bir maç yaşadım. Kalecilerin kariyerlerinde bu tip şeyler olabiliyor. Böyle olsun istemezdim. Pek çok destek mesajı aldım. Türkiye'deki kalecilerle sürekli görüşüyorum. Çıkarmam gereken dersleri aldım. Başta hocam, taraftarlar ve herkes bana destek verdi. Benim için en büyük kâr bu oldu. Fizik ve mental olarak hazır geldim. Önemli bir şampiyonadan çıktım, maç oynadım ve bir haftada pek çok şey kaybetmezsiniz. Kalecilerin ve futbolcularsın hayatında bu tip maçlar olabiliyor. Daha iyi olmak için bu maçlardan da ders almak lazım."

