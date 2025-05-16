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Fatih Terim'den geleceği için açıklama... Kendisi duyurdu! 'Burada olmaktan mutluyum dedi' ve...

Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'da sürdüren Fatih Terim, geleceğine yönelik olarak açıklamalarda bulundu. Terim açıklamasında Arabistan'da oldukça mutlu olduğunu dile getirirken sezon sonunu işaret etti. İşte detaylar...

Fatih Terim'den geleceği için açıklama... Kendisi duyurdu! 'Burada olmaktan mutluyum dedi' ve...
Berker İşleyen

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan Ligi ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"BURADA OLMAKTAN MEMNUNUM"

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Terim, "Suudi Arabistan Ligi'ni buraya gelmeden önce de takip ediyordum. Güçlü bir lig ve bazı Avrupa liglerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada olmaktan çok memnunum." dedi.

"SEZON SONUNDA GÖRECEĞİZ"

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Geleceğiyle ilgili ise, "Şu an tüm odak noktam Al Ittihad maçında. Yönetimle sözleşme yenileme konusunda henüz görüşmedim, net bir durum yok. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in Al Shabab ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunuyor. Terim, Al Shabab ile çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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