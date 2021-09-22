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Fatih Terim'den Hikmet Karaman'a tepki!

22.09.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor yenilgisi sonrasında açıklama yaptı. Maç sonunda Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman'a röportajını uzun tuttuğu için serzenişte bulunan Terim, üstü kapalı tepki gösterdi.

Fatih Terim'den Hikmet Karaman'a tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu. Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman'a tepki gösteren Terim, izleyenleri şaşırttı.

"SAĞ OLSUN BİZİM YERİMİZE DE ANLATMIŞTIR!"

Maç sonunda röportaj veren Hikmet Karaman, Fatih Terim'in eleştiri oklarının hedefi oldu. Röportajda çok kaldığını ima ederek serzenişte bulunan Terim, "Sağ olsun Hikmet hoca röportajı uzun tuttu. Maçı oynamamıza rağmen en baştan beri analiz etti. Benim yerime de konuşmuştur. Benim konuşmama fazla gerek kalmadı." dedi. İzleyenleri şaşırtan Terim'in sinirli olduğu gözlemlendi.

"KARAMSARLIĞA KAPILMANIN MANASI YOK"

Terim, "Kaybetmek istemeyiz ama futbolun içerisinde bunlar var. Sezon başı olması, ileride olmasından, hoşlanmamamıza rağmen iyidir. Biz Galatasaray'ız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize ve yahut oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Orada 2 puan, burada 3 puan verdik. Sadece sezon başı başka puanlarda olabilirdik, olamıyoruz. 19 şut atıp 2 isabetli olursa, 10'a yakın pozisyonu değerlendiremezsen. Kalemizde pozisyon yokken kenarda faul yapıp gol yersen mağlup oluyorsun. Bilmelidir ki Galatasaraylılar, biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardım etmeyebilir. Bunların hepsini bir tarafa koyacak, çok çabuk ayağa kalkacak tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz. Üzülmelidirler. Biz üzülüyoruz çok. Karamsarlığa kapılmanın manası yok. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Biz hangi futbolcunun ne olduğunu bilecek kadar Galatasaraylıyız." dedi.

TARİH VERDİ: 1 OCAK

Takımın toparlanacağını söyleyen Fatih Terim, "1 Ocak bir daha müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Kim mücadele eder, kim etmez, kim yüreğinde hisseder, hissetmez biliyoruz. Üzgünüm. Hiç mağlup olmayı sevmeyen biriyim. O kadar çok gördük ki bunları. O kadar kritik zamanlarda. Ligin daraldığı zaman da bunları gördük. Daha çok zaman var. Biz bunların üstesinden geliriz. Kusura bakmayın, bazen üzüyoruz. Lazio maçıyla bu iki maç arasında büyük fark var. Gelişerek devam edeceğiz. Bazı oyuncuların ne kadar kritik olduğu ortaya çıktı. Bazı oyuncuların da bu fırsatlardan yararlanamadığı çok net. Biz bunları teraziye koyar, adilane davranırız. Bir sorumlu varsa belli kim olduğu. Ben de bunları söylüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Kayserispor
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
yine boş konuşmalar birtane duran top organizasyonu yok doldur boşalt futbolu Taylan kim yedlin kim GS olarak tiksiniyorum
Bay ego Lazio maçında sen aynısını yaptın sevindirik oldun adam kendi kalesine attığı topu sanki top oynamış kazanmış UEFA kupasını almış gibi yarım saat konuştun masken düştü yine gol atamadı takım doğaçlama futbol ile bu kadar zaten yardımcılar Tafarel Ümit Davala, Hasan Şaş gitti masken düştü.Sıradan bir takım oldu yol geçen hanı gibi gelen vuruyor giden vuruyor sende biraz gurur olsa yapışmazdın gidersin
Bla bla bla, suyun ısınıyo

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