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Fatih Terim'den Hollanda mağlubiyeti sonrası flaş ifadeler! ''Pas yapmayı bile unuttuk''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.07.2024 09:43
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A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Hollanda maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Böyle bir anda Hollanda baskısından kurtulamazsınız. Bence turnuvanın en rahat kazanacağımız maçı buydu.” dedi.

Fatih Terim'den Hollanda mağlubiyeti sonrası flaş ifadeler! ''Pas yapmayı bile unuttuk''

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, Hollanda mağlubiyetini değerlendirdi. Montella'nın tercihlerinin hatalı olduğunu vurgulayan Terim'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

''PAS YAPMAYI UNUTTUK''

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"İkinci yarı Hollanda tempoyu artırıp bireysel oyuncuları da devreye sokunca daha etkili oldular. Biz maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Pas yapmayı unuttuk. Böyle bir anda Hollanda baskısından kurtulamazsınız. İkinci yarı geriye düşene kadar hiçbir tehlikemiz olmadı. Kalemizde çok fazla tehlike gördük. Çok ağır gelen, ağır pas yapan Hollanda karşısında dursanız bile yeterken maalesef geriye düştük."

''EN RAHAT KAZANILACAK MAÇTI''

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"Turnuvada kazanacaksan bir maçı en rahat kazanacağımız maç buydu. Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu. Türkiye, bu maçı kaybederek yarı finali değil finali kaybetti."

''HOLLANDA'YI TEKRAR BÖYLE YAKALAYAMAYABİLİRİZ''

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"Hollanda'yı biz bir kez daha böyle defansta çok hata yapan, ağır oynayan, ilk yarı isabetli şutu olmayan Hollanda'yı bir daha böyle yakalayamayabiliriz."

Euro 2024


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