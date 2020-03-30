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Fatih Terim'den ilk paylaşım geldi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.03.2020 18:03 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisinden sonra evine dönen Fatih Terim'den yeni bir paylaşım yapıldı.

Fatih Terim'den ilk paylaşım geldi!

Koronavirüs tedavisi sona eren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastaneden taburcu edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

FATİH TERİM'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

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Fatih Terim, “Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu... Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin... Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım. Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın. Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak.“ ifadelerini kullanarak sözlerine devam etti.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
hiç aklım yatmadı bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde gibi bişey oldu.
Geçmiş olsun ilacı cebindemi gezdiriyordun 10 sürmedi herkez böyle kurtarsa
Rabbim tüm hastalarımıza bol bol şifa versin. büyük geçmiş olsun hocam.
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