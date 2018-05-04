SPOR

Fatih Terim'den 'Konsantrasyon' tweeti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.05.2018 19:40 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 66 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi bir tweet attı.

Fatih Terim'den 'Konsantrasyon' tweeti!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig 32. haftasında deplasmanda oynanacak olan Akhisarspor ile oynanacak kritik müsabaka öncesinde kendisine ait sosyal medya hesabından saat 19:05'te bir paylaşımda bulundu.

Fatih Terim, pazar akşamı deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacakları maç öncesi "Konsantrasyon" şeklinde tweet atarak sarı-kırmızılı camiayı kenetlenmeye çağırdı.

Bu, kişisel Twitter hesabını Şubat 2015'te açan Fatih Terim'in 5. tweet'i oldu.

Tecrübeli teknik adamın, 21 Aralık 2017'de Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabını mention'layarak attığı ve anlaşmayı duyurduğu "Nerede kalmıştık?" tweet'i 170 bin retweet almıştı.

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Galatasaray fatih terim

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