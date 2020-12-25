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Fatih Terim'den Marius Sumudica hakkında sürpriz sözler

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.12.2020 17:43 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Romanyalı Florin Bratu, Marius Sumudica'nın da konuşulduğu Fatih Terim'le olan sohbetini anlattı.

Fatih Terim'den Marius Sumudica hakkında sürpriz sözler

Eski Rumen futbolcu Florin Bratu, Türkiye'deki performansıyla dikkat çeken Marius Sumudica hakkında açıklamalarda bulundu ve Fatih Terim'le olan konuşmasını anlattı.

Bratu, 3 hafta önce Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'le telefonda konuştuklarını ve deneyimli hocanın meslektaşını övdüğünü söyledi.

"RAKİPLERİN SAYGISINI KAZANDI"

40 yaşındaki Bratu açıklamasında, "İşte Marius Sumudica bu! Beni zor zamanlarda arayan ve merak eden birisidir. 3 hafta önce Fatih Terim'le konuştum. Sumudica hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu ve bu harika bir şey. Bu Türkiye'de başarılı olduğunu ve rakiplerinin saygısını kazandığını gösteriyor." dedi.

Emekli futbolcu Florin Bratu, bir dönem Galatasaray'a transferi konuşulan isimler arasında yer alıyordu.

Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK başarılı görüntüsü ile dikkat çekiyor. Takım ligde sadece 1 kez yenilirken, 5. sıraya kadar da yükseldi. (Sporx)

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