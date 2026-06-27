Fatih Terim'den Milli Takım sözleri! Elenmenin sebebini böyle açıkladı

Fatih Terim, Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen A Milli Futbol Takımı'nın performansını kendi YouTube kanalında değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, turnuvada yaşanan hayal kırıklığının geride bırakılması gerektiğini vurgulayarak, bundan sonraki hedefin UEFA Uluslar Ligi olması gerektiğini ifade etti.

GÖZLER ULUSLAR LİGİ'NE ÇEVRİLDİ

Milli takımın artık yeni döneme odaklanması gerektiğini belirten Terim, "Bu turnuva bitti, şimdi Uluslar Ligi başlıyor. En kısa sürede herkes bu sürecin fiziksel, ruhsal ve zihinsel tedavisini yapmalı. Hayat devam ediyor." sözleriyle futbolcuların ve teknik ekibin yaşanan süreci geride bırakmasının önemine dikkat çekti.

MAĞLUBİYETLERİN BASKISINA DİKKAT ÇEKTİ

Türk futbolunda başarısızlıkların etkisinin uzun süre hissedildiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Bizde kayıplar çok ağır darbeler verir. Bu durum oyuncular üzerinde baskı ve kaybetme korkusu oluşturuyor." ifadelerini kullanarak mağlubiyet psikolojisinin futbolcular üzerindeki etkisini değerlendirdi.

BAŞARININ ANAHTARINI ÇALIŞMAYA BAĞLADI

Açıklamalarının sonunda başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Fatih Terim, "Şans, iyi bir planın geriye kalanıdır. Şans, çalışana yardım eder. Aksi halde size 'merhaba' falan demez." diyerek disiplinli çalışmanın ve doğru planlamanın önemini bir kez daha ön plana çıkardı.