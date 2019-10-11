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Terim'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.10.2019 17:25 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp televizyonuna Barış Pınarı Harekatı ve milli takımın Arnavutluk ile oynayacağı maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Milli takıma Arnavutluk karşısında başarılar dileyen Fatih Terim, Barış Pınarı Harekatı'nda da Mehmetçiklere destek verdi ve sağ salim görevlerini tamamlamalarını dilediğini belirtti.

Terim'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, GS TV'ye gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Terim, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Mehmetçiklere destek mesajı verdi.

Fatih Terim, barış harekatının çok iyi geçmesini dilediğini ifade ederek, "Barış harekatımızın ülkemiz adına çok iyi geçmesini diliyorum. Bütün askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin bu harekatı başarıyla bitirmesi en büyük temennimiz. Ülkemiz her zaman tarih boyunca bunlarla uğraştı ama dimdik ayaktayız. Allah nasip ederse dimdik ayakta olmaya devam edeceğiz. İstediğimiz şekilde bitmesini temnni ediyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızı kulübün sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"İSTANBULSPOR İLE BİR HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ"

Yarın İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yapacaklarını belirten Fatih Terim, "Milli takıma giden arkadaşlarımız harici, diğer arkadaşlarımız ile çalışmalarımız devam ediyor. Yarın İstanbulspor ile bir hazırlık mnaçı oynayacağız. Zaten ondan sonra da arkadaşlarımız haftabaşı çeşitl günlerde bize katılacaklar. Bazıları maça bir iki gün kala anca gelebiliyorlar ama çalışmalarımız aralıksız sürüyor" diye konuştu.

"BUGÜN KALBİMİZ MİLLİ TAKIMLA BİRLİKTE"

Milli takıma bugün oynayacağı Arnavutluk karşılaşmasında başarılar dileyen Teim, "Bugün kalbimiz millilerimizle. Onlardan her zaman iyi sonuç, iyi şeyler bekliyoruz. Her zaman da iyi sonuç alıyorlar, onlara güveniyoruz. Kalbimiz, dileğimiz inşallah çok iyi bir netice olur. Oyuncularımıza ve hocalarımıza buradan başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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Galatasaray fatih terim Barış Pınarı Harekatı Milli Takım terim

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