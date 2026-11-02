Okan Buruk istifalar için konuştu! "İstediğimiz şeyler değil"

Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında hem saha içi hem de kulüp gündemine ilişkin sorular gündeme geldi. Okan Buruk'un bir soruya verdiği esprili yanıt ise toplantının en çok konuşulan anlarından biri oldu.

OKAN BURUK'TAN JAKOBS'UN SÖZLERİNE ESPRİLİ YANIT

Toplantıda Ismail Jakobs'un Alman basınına verdiği röportaj hatırlatıldı. Senegalli futbolcunun, "Okan Buruk bu kulüpten gittiği zaman gerçek bir efsane olduğunu çok daha iyi anlayacaklar" sözlerini biraz daha açıklaması istenirken Buruk, gülerek şu yanıtı verdi:

"Gitmeden anlarlarsa daha iyi olur."

İSTİFALAR HAKKINDA KONUŞTU

Galatasaray'da Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarının Kemerburgaz'a nasıl yansıyacağı sorulan Okan Buruk, gündemlerinin tamamen Stuttgart karşılaşması olduğunu vurguladı.

Deneyimli teknik adam, "Biz maça odaklıyız. Çok bunlar istediğimiz şeyler değil, çok da iyi gittiğimiz dönemde böyle bir şey yaşamayı istemeyiz, istemiyoruz. Şu an maça odaklanmalıyız. Bununla ilgili karar verecek olan başkanımız var. Biz sadece futbol tarafını düşünüyoruz. Bu maç çok önemli, ne benim ne oyuncularım için hiçbir bahane yok." ifadelerini kullandı.

İLKAY VE LEROY SANE İÇİN MEMNUNİYET MESAJI

İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'nin takımdaki durumuna da değinen Buruk, iki futbolcunun çalışma temposundan ve performansından memnun olduğunu belirtti.

Geniş kadroda forma rekabetinin bulunduğunu hatırlatan Buruk, oyuncuların sürelerinin rakibe ve maçın şartlarına göre değişebildiğini söyledi. İki yıldızın da antrenmanlarda yüzde 100'ünü verdiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, ilerleyen süreçte takıma önemli katkılar sağlayacaklarına inandığını dile getirdi.

Buruk ayrıca Ismail Jakobs ile Eren Elmalı arasındaki forma rekabetinin takıma olumlu yansıdığını belirterek iki oyuncunun birbirini desteklemesinin değerine dikkat çekti.

"6 PUAN ÇOK ÖNEMLİ"

Stuttgart karşılaşmasının Şampiyonlar Ligi sıralaması açısından önemine vurgu yapan Okan Buruk, takımının önceki Avrupa maçlarına kıyasla fiziksel ve mental olarak daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Rakipte Angelo Stiller'in yokluğunun Galatasaray açısından avantaj olabileceğini belirten Buruk, "Bizim avantajımız hem tam kadroyuz hem formdayız. Fiziksel ve mental olarak formdayız. Bir önceki Şampiyonlar Ligi maçına gittiğimizde, Barcelona maçında sakatlıktan dönen oyuncular vardı, fiziksel olarak iyi durumda değildik. Bu sefer daha iyi durumdayız. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 6 puan çok önemli çünkü." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemenin yalnızca futbolcular için değil, taraftarlar ve kulüp açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Buruk, Lille deplasmanında alınan galibiyetin ardından Stuttgart'ı da yenmeleri halinde üst sıralar için iddialı konuma gelebileceklerini söyledi.

STUTTGART'IN OYUN ANLAYIŞINI DEĞERLENDİRDİ

Alman ekibinin lig ve Avrupa performansları arasında farklılık bulunduğunu belirten Okan Buruk, Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi'nde 7 puan topladığını ve hücum gücü yüksek bir takım olduğunu ifade etti.

Rakibin farklı dizilişlerle sahaya çıkabildiğini hatırlatan Buruk, özellikle Bayer Leverkusen karşılaşmasındaki oyunlarına dikkat çekti.

Stuttgart'ın cesur bir futbol ortaya koyduğunu ve hücumda etkili olmasına rağmen savunmada boşluklar verebildiğini belirten Buruk, "Ön alan baskılara, birebir baskılara gittiler, sahada rakibi takip ettiler. Geçiş de yediler, geçiş de yaptılar. Rakibimize bakınca buradaki oyunları, dizilişlerini yarın göreceğiz. Hücumu iyi oynayan ama savunmada pozisyon veren bir takım." değerlendirmesinde bulundu.