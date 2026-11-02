SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Real Madrid'de Arda Güler'in asisti Guti'yi mest etti! "Dahice"

Real Madrid'de sergilediği performansla adından söz ettiren Arda Güler, bir kez daha kulübün efsane isimlerinden Guti'nin övgüsünü aldı. Milli futbolcunun sahadaki zekasını ön plana çıkaran yorum, İspanya'da gündem oldu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Real Madrid'de Arda Güler'in asisti Guti'yi mest etti! "Dahice"
Burak Kavuncu

Real Madrid'in ligdeki son karşılaşmasında ortaya koyduğu oyun, Arda Güler'in yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Genç yıldızın yaptığı asistin perde arkasına dikkat çeken kulüp efsanesi, pozisyonun henüz top Arda'ya ulaşmadan önce şekillendiğini belirtti.

REAL MADRİD'DEN ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Real Madrid de Arda Güler in asisti Guti yi mest etti! "Dahice" 1

Real Madrid, La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Racing Santander'i 3-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Yan Diomande kaydetti.

Bu sonuçla ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Madrid ekibi, El Clasico'da mağlup ettiği lider Barcelona'nın 3 puan gerisindeki takibini sürdürdü.

ARDA GÜLER'DEN BELLINGHAM'A MÜKEMMEL PAS

Real Madrid de Arda Güler in asisti Guti yi mest etti! "Dahice" 2

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 21. dakikada yaptığı asistle maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Mbappe'den aldığı topu bekletmeden savunma arkasına hareketlenen Bellingham'a aktaran milli futbolcu, İngiliz yıldızın golünde başrol oynadı.

Racing Santander karşısında 67 dakika görev yapan Arda, 6 kilit pas ve 2 büyük gol şansı üretirken yüzde 97 pas isabeti yakaladı. Milli futbolcu ayrıca girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den Fenerbahçe'ye para yağmuru! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den Fenerbahçe'ye para yağmuru!

GUTI'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ: "DAHİCE BİR ASİST"

Real Madrid de Arda Güler in asisti Guti yi mest etti! "Dahice" 3

Real Madrid'in eski yıldızlarından Guti, Arda Güler'in yaptığı asist karşısında hayranlığını gizleyemedi. DAZN ekranlarında değerlendirmelerde bulunan İspanyol futbol adamı, milli oyuncunun pozisyonu henüz top ayağına gelmeden önce planladığını vurguladı.

Guti, Arda'nın futbol zekasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Mbappe topu ona verdiği anda, Arda Güler Bellingham'ı avantajlı duruma geçirmek için nasıl bir pas vermesi gerektiğini zaten biliyor, çünkü pozisyonu daha önce kafasında tasarlamış durumda. Özel bir futbol zekasına sahip, olağanüstü bir oyuncudan gelen dahice bir asistti."

Guti ayrıca Arda'nın tek dokunuşla savunma hatlarını geçebilen pas yeteneğinin kendisini etkilediğini belirterek genç futbolcunun bu özelliğinin dünya futbolunda önemli bir yere sahip olmasını sağlayabileceğini dile getirdi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk istifalar için konuştu! "İstediğimiz şeyler değil"Okan Buruk istifalar için konuştu! "İstediğimiz şeyler değil"
Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu!Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler Guti Hernandez real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Jorge Jesus'tan F.Bahçe'ye tavsiye: "Onda gençliğimi görüyorum!"

Jorge Jesus'tan F.Bahçe'ye tavsiye: "Onda gençliğimi görüyorum!"

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!

İsa Karakaş EYT'yi kaçıranlar için yeni kanun teklifinin detaylarını açıkladı

İsa Karakaş EYT'yi kaçıranlar için yeni kanun teklifinin detaylarını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.