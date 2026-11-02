Real Madrid'de Arda Güler'in asisti Guti'yi mest etti! "Dahice"

Real Madrid'in ligdeki son karşılaşmasında ortaya koyduğu oyun, Arda Güler'in yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Genç yıldızın yaptığı asistin perde arkasına dikkat çeken kulüp efsanesi, pozisyonun henüz top Arda'ya ulaşmadan önce şekillendiğini belirtti.

REAL MADRİD'DEN ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Real Madrid, La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Racing Santander'i 3-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Yan Diomande kaydetti.

Bu sonuçla ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Madrid ekibi, El Clasico'da mağlup ettiği lider Barcelona'nın 3 puan gerisindeki takibini sürdürdü.

ARDA GÜLER'DEN BELLINGHAM'A MÜKEMMEL PAS

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 21. dakikada yaptığı asistle maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Mbappe'den aldığı topu bekletmeden savunma arkasına hareketlenen Bellingham'a aktaran milli futbolcu, İngiliz yıldızın golünde başrol oynadı.

Racing Santander karşısında 67 dakika görev yapan Arda, 6 kilit pas ve 2 büyük gol şansı üretirken yüzde 97 pas isabeti yakaladı. Milli futbolcu ayrıca girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

GUTI'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ: "DAHİCE BİR ASİST"

Real Madrid'in eski yıldızlarından Guti, Arda Güler'in yaptığı asist karşısında hayranlığını gizleyemedi. DAZN ekranlarında değerlendirmelerde bulunan İspanyol futbol adamı, milli oyuncunun pozisyonu henüz top ayağına gelmeden önce planladığını vurguladı.

Guti, Arda'nın futbol zekasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Mbappe topu ona verdiği anda, Arda Güler Bellingham'ı avantajlı duruma geçirmek için nasıl bir pas vermesi gerektiğini zaten biliyor, çünkü pozisyonu daha önce kafasında tasarlamış durumda. Özel bir futbol zekasına sahip, olağanüstü bir oyuncudan gelen dahice bir asistti."

Guti ayrıca Arda'nın tek dokunuşla savunma hatlarını geçebilen pas yeteneğinin kendisini etkilediğini belirterek genç futbolcunun bu özelliğinin dünya futbolunda önemli bir yere sahip olmasını sağlayabileceğini dile getirdi.