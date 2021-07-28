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Fatih Terim'den Muslera'ya sert tepki

28.07.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando Muslera'ya golden önceki hareketi nedeniyle tepki gösterdi.

Fatih Terim'den Muslera'ya sert tepki

Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile oynadığı ilk maçta hatalarıyla konuşulan Fernando Muslera, rövanşta da performansıyla şaşkınlık yarattı.

PSV Eindhoven'in rövanş maçında Chukwunonso Madueke ile attığı gol öncesinde Fernando Muslera'nın topu tutmak yerine yumruklaması, konuşulan anlardan oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Fernando Muslera'nın topu yumruklamasına büyük tepki gösterdi. Terim yedek kulübesinde Muslera'nın tutabileceği topu yumruklamasına isyan etti.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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