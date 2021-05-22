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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e olay not! İşte, Fatih Terim'in çok konuşulacak o sözleri

22.05.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Teknik Direktör'ü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in basın açıklaması sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Teknik adam Fatih Terim'ine kısa sürede binlerece yorum yağdı. İşte, Fatih Terim'in o sözleri...

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e olay not! İşte, Fatih Terim'in çok konuşulacak o sözleri

Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in açıklaması sonrası Twitter hesabından çok konuşulan bir not paylaştı. Terim, paylaşımında "Mevcut başkan hakkında şuan için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" ifadelerine yer verdi.

İşte Fatih Terim'in o sözleri:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardından, küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünden açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.

Ancak; Mevcut başkan hakkında şuan için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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