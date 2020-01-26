Fatih Terim'den Mustafa Cengiz ve transfer açıklaması!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3-0 kazanılan Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Fikir ayrılığı varsa ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" sözlerinin sorulmasına cevap verdi.
Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray— Fatih Terim (@fatihterim) January 24, 2020
Fatih Terim, "50 seneye yakındır Galatasaray'a emek veren, 50 seneyi aşkındır da Galatasaray'a gönül veren birinin Galatasaraylılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla, Cuma günü 19:05'te ben gerekli cevabı verdim attığım mesajda, benim için konu orada kapanmıştır" ifadelerini kullandı.
Terim, ligdeki puan farklıyla ilgili olarak ise "8-18'le, 10-21 arasında çok bir fark yok. Galatasaray böyle oynamaya devam ettiği sürece her şey kapanır. Ben vazgeçme taraftarı biri değilim. Biz vazgeçmeyeceğiz. Her hafta bir rakibimize yanaşıyor ve önüne geçiyoruz. Kolay da değil bu" şeklinde konuştu.
Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Fatih Terim, "Hiç transfer yapmama ihtimalimiz var, gerektiği zaman yapmadık. Gerektiği zaman da oyuncu sattık. Sadece oyuncu almadık, gerektiği zaman yarışma içinde oyuncu sattık, oyuncu verdik. Olmazsa da dünyanın sonu değil, kadromuz içerisinden oraya bir yama yaparız" dedi.
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