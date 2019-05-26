Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu zirvede bitirerek lig tarihinin 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, sarı-kırmızı takımın başındaki 8. lig, toplamda ise 19. kupasını kazanmış oldu. Dün akşam Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen kupa töreninde de 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atan
Terim, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Deneyimli çalıştırıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray’a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, ‘bir hayalim var, neden olmasın’ için bir başlangıçtır. Bizi başarıya götüren, bu yılı 2 kupa ile bitirmemizi sağlayan en önemli etken 30 milyon Galatasaraylının emeği, desteği ve duasıyla oluşturduğu zihinsel ve ruhsal bütünleşmedir. Bir hayalimiz var tüm Galatasaraylılar: Neden olmasın."
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