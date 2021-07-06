Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui açıklaması

Galatasaray'da tekrar idmanlara başlayan Omar Elabdellaoui, Fatih Terim ile birlikte Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Norveçli oyuncuya inandığını söylerken, "Talihsiz bir kaza geçirdi. Aramıza almak istedim moral olsun diye. İnanılmaz çalışma ve geri dönme hırsıyla büyük aşama kaydetti. Muhakkak ki daha yolumuz var. Temmuz, Ağustos, Eylül gibi yolumuz var ama ilk günkü gibi Galatasaray forması altında görmek hepimizin en büyük dileği. İnanılmaz çalışma temposu ve azmi var. Yarın oynamayacak ama inanıyorum ki sezon içinde bize katılacak ve Galatasaray formasını giyecek. Kendisine hoş geldin diyorum." ifadelerini kullandı.

"UMARIM EN KISA SÜREDE FORMAMA KAVUŞURUM"

Omar ise, "Fatih hocam hep yanımdaydı. Bütün camia yanımdaydı, hiçbir zaman unutmayacağım. Hocam da dönmemi uygun gördü. Çok büyük moral. Umarım aynı hırsla çalışarak en kısa zamanda formama kavuşma imkanı bulurum." diye konuştu.

