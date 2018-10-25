Fatih Terim'den oyuncularına sert eleştiri ve 1 puan itirafı!

Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Schalke’yi konuk eden Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Terim, “Açıkçası 'Bu beni hayal kırıklığına uğrattı, bu beni üzdü' demektense, bizim için çok iyi bir puan demem daha doğru olur. Bu 1 puan belki bizi bir üst tura götürecek. En azından matematiksel olarak yarışın içinde tutuyor. Oyuna da iyi başladık, topun bizde kalmasını sağladık. Ancak ikinci yarı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Belki oyuna daha önce müdahale edebilirdim ama edemem, çünkü Selçuk da uzun süre oynayamaz düşüncesiyle bekledim. Ufak bir değişiklikle oyuncu paylaşımları daha farklı oldu. Bu seviyede orta sahada kaybedilen toplar, size tehlike olarak dönüyor. Ndiaye’yle, Sinan’la, Rodrigues’le bu topları kaybettik. Schalke bizi yenebilirdi. Bugün taraftarımız tam bir cephanelik gibi arkamızda durdu ve biz de direndik. İlk defa bir beraberliğin puan olarak bize yaradığı bir ortamdayız. Bundan hoşlanmayız ama yapacak bir şey yok. Bugün yensek de aynı cümleleri kurardım. Çünkü galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Burada Muslera’yı ayırmak istiyorum. Müthiş bir performans gösterdi. Ozan’a da özel bir parantez açmadan geçemiyorum. 18 yaşındaki bu çocuğumuz bugün birçok kişiye de örnek oldu. İlk yarı savunma arkasına çok top yedik. Belirli bir dakikadan sonra oyunda değişiklik yapıp dengeledik ve adam paylaşımı doğruydu. Ancak yine de kalemizde bu kadar fazla pozisyon görmemize rağmen, aldığımız 1 puanın değeri grup sonunda anlaşılacaktır. Özellikle orta sahada çok fazla pas hatasıyla oynayan takımlar ortaya iyi bir oyun koyamazlar. Sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaşadığımız bazı oyuncular var. Bunlar oluyor. Her basın toplantısında bana her soru sorulduğunda yavaş yavaş değişeceğiz diyorum. Ocakta da temmuzda da elimizden geldiği kadar değişeceğiz. Böyle bir oyun beklemiyorum. Düşünebiliyor musunuz, kramp giriyor ama oyuncuyu çıkaramıyoruz. Bir sakatlıktır gidiyor. Bunlara sığınmıyoruz ama 1 puanın önemli olduğunu ifade ediyorum. İyi oyunları ileride oynayıp telafi ederiz. Hayal kırıklığı bence oyuncular değil, oynanan oyun” açıklamasını yaptı.

"15. DAKİKADA OYUNCU DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM" Adam paylaşımında hatalar olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, “Paylaşımda hata olunca oyuna çok önce müdahale etmek istedim. 15. dakikada oyuna müdahale edebilirdim ama etmedim. Çünkü 3 oyuncuyu çok dikkatli değiştirmem gerekiyor. Kızdım da biraz. Oyuna başka türlü dokunduk. İkinci yarı doğruydu. Bazı oyuncuların aşırı efor sarf ettiği anda, Rodrigues ve Sinan yeterli verimi veremedi, en azından doğru duralım dedik. Gerçi yine pozisyon verdik ama daha öncekiler gibi değil. Muhakkak ki, Nagatomo sakatlanmasa, tercihim Ömer olmazdı, hücuma bir kişi daha koyabilirdim. Ama nefes alamıyordu ve şimdi hastaneye götürecekler. İnşallah bir şeyi yoktur. Galatasaray özellikle kendi evindeki maçlarda baskı kuran, rakip sahada oynamayı arzu eden, oyunun iki türlüsünü de rakip sahada yapan bir takım. Muhakkak bir bütün halinde rakibi karşılamak doğal ama rakibin de agresif bir takım olduğunu söylemiştim. Ne zaman top bizde ve oynamaya başlıyoruz, hiçbir sorun yok. Ama ne zaman gereksiz top kaptırıyoruz, o zaman hem gereksiz geriye uzun koşmamız gerekiyor hem de markajda hata yapıyoruz. O zaman da sıkıntıya düşüyoruz. Belhanda iyi isimlerden birisiydi ama takım hücumdayken en çok top kaptıranlardan birisiydi. Ndiaye ve Rodrigues de aynı şekilde. Bu durum da size ceza olarak dönüyor. Onun için bazı hamlelere ihtiyacımız vardı. Olsaydı hemen yapardım” ifadelerini kullandı.

"EŞİT ŞARTLARDA MÜCADELE ETMİYORUZ" Takımla ilgili olarak elinden geldiğince bilgi vermeye çalıştığını söyleyerek sözlerini sürdüren Fatih Terim, “Her zaman olduğu gibi doğruları söylüyorum. Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Burada iyiler, büyükler, doğru oynayanlar var. Burada hataya yer yok. Burada Türkiye Ligi’nden daha çok koşmak, daha fazla mücadele etmek ve daha çok iyi oynamak zorundasınız. Şampiyon da olsanız aynı şartta yetmez. Teknik, taktik, sistem, istek, arzu, pas, şut, defans ve hücumun daha artı seviyede olması lazım. Ben en başından beri söylüyorum, eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Transfer hakkınız yok, olsa da sınırlı. Zaten zamanı da geçiriyorsunuz. Derin bir kadronuz olmadığı zaman rotasyonu yapamıyorsunuz ve bazı oyunculara fazla yükleniyorsunuz. Birkaç sakat oyuncu olduğunda da, takımda problem oluyor. Tespitim bu şekilde. Ama bu herhangi bir bahane değil. Lokomotiv maçında çok iyi oynadık. Porto’da 10 net pozisyon ve çok iyi bir oyun var. Bugün maçtan önce 2 maçtan birisindeki gibi oynarsak kazanırız, ikisinin karışımını oynarsak zaten kazanırız dedim. Ama ikisinin de dışında oynadık. Muslera’yı tebrik ettim. Muslera gibi iyi oynayan bir oyuncum daha olsaydı, santrfor oynamasını isterdim. Ocak ayı, yapabileceğimiz kadar transfer yapacağız. Haziran, temmuzda da eksiklerimizi kapatacağız. Başkanımız, yönetimimiz, ben, hocalar herkes çok çalışıyor. Mevcut takımımızdan memnunuz ama eksiklerin olduğunu düşünüyoruz. Bunları gidereceğiz” diye konuştu.

"OYUNCULARIN PROFESYONELLİK ANLAYIŞLARINI SORGULAMAK GEREK" Yaşanan sakatlıkların yalnızca maç takvimine bağlanmaması gerektiğini söyleyen Fatih Terim, “Bir oyuncu sürekli sakatlanıyorsa profesyonellik anlayışını sorgulayacaksınız tabii ki. Bizde sürekli sakatlık olduğunda, 'Antrenmanları inceleyelim, çok maç oynuyoruz, haftada 3 maç oynadılar' gibi konuşuluyor. Herkes imzayı atarken haftada 3 maç oynayacağını biliyordu. Bizde, bu oyuncu bunu yaptı demiyorum. Ama oyuncunun profesyonel davrandığı yerler belli. Bunlardan birisi de dışarıdaki hayatı olmalı. Sahada, masada, antrenmanda profesyonel ama özel hayatında da profesyonel olmalı. Özellikle çok sık sakatlanan her futbolcu için söylüyorum bunu. Hırsızın hiç mi kabahati yok. Profesyonel bir hayat var ve fikstür belli. Bunu oynayacağınız kadro da belli. Tamamımız 25, bize verilmiş 21 hak. Buradan da eksiğiz. Elbette futbolda artık tempo yükseldi, takvim sıkıştı, sakatlıklar da olacak. Ama alışkanlık halinde, devamlı sakat olan oyuncuyu kimse hoş karşılamaz. Biz de kendimizde suç arayacağız. Daha mı fazla süre verdik, daha mı dinlendirmeliydik gibi kendimize bakacağız. Ama bu hep beraber yapılması gereken bir eylem. Ozan’a bugün kramp girdi. Bunu anlayışla karşılayabilirsiniz. 18 yaşındaki bir adam 3 maç üst üste oynadı. Kramp girmesi normal. Ama, 'Kalacaksın' dediğim için o vaziyette oynamaya devam etti. Mesele bu. Bu da mesaj olsun herkese” diyerek sözlerine devam etti.