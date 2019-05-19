Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: Hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22. şampiyonluğu kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. GSTV'de canlı yayına katılan Terim, "Hayırlı olsun, çok güzel bir şampiyonluk. Ne oldu nasıl oldu ileriki günlerde daha detaylı konuşuruz. Alnımızın akıyla hak ettiğimiz güzel bir şampiyonluk. Birçok şey atlattık ama her kriz bizi biraz daha birbirimize bağladı." diye konuştu. Sarı-kırmızılı takımda büyük takım refleksi olduğunu dile getiren Terim, şunları kaydetti: "Galatasaray birleştiği zaman çok şeyler yapar. 8 puan gerideyken bile söylediğim bir şey vardı. Bizde büyük takım refleksi var. Galatasaray'ın bana öğrettiği en önemli şey budur. Gerek camiamız, taraftarlarımız her Galatasaraylı bir büyük takımın parçaları. Büyük takımın da bir refleksi var. Krizler, kaoslar, sıkıntılar hepsini geçiştirdik. Burada başkandan yönetime, oyuncularımızdan tüm çalışanlarımıza, teknik heyetteki arkadaşlarıma, herkesin ailesine çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var."

Sezon içinde yaşadıkları tüm sıkıntıları ilerleyen günlerde anlatacaklarını belirten Terim, "Geçenlerde 'neler oldu' diye bir klip yayınladı. Hepsini açıklayacağız. 6 ay santraforsuz oynadık. Ben ve oyuncularım 50'den fazla ceza yedik. Sakatlıklar, olmayan işler, çok şükür mutlu sona ulaşan biz olduk. Söyleyeceğimiz çok şey olacak. Tüm Galatasaraylılara hayırlı olsun, her şampiyonluk başka bir anlam taşıyor. Mutlu sona biz ulaştık ve bunu hak ettik. Çok iyi bir aile olduk. İnanıyorum ki doğru bir planlamayla yarın sabahtan itibaren yine planlamalar yapacağız. Şükürler olsun haziranda sezon açmayacağız." değerlendirmesinde bulundu. "KAYBETTİĞİNİZDE DEĞİL, VAZGEÇTİĞİNİZDE YENİLİRSİNİZ" Şampiyonluk yolunda geriye düşmelerine rağmen ümidini hiç kaybetmediğini aktaran Terim, şunları söyledi: "Matematiksel olarak şansınızı kaybetmemişseniz sadece yenilmişsinizdir. Kaybettiğinizde değil vazgeçtiğinizde yenilmişsinizdir. Açıkçası ben ümidimi kaybedersem camia ümidini kaybeder, gelen taraftar da kaybeder. Hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Büyük takım refleksidir bu. Büyük takımlarda böyle bir şey vardır. Büyük takımlarda çalışmak ateşin içine kendini atmak demektir. Birçok şeyle uğraşmak ve göğüslemek zorundasınız. Basınıyla sosyal medyasıyla camia içindeki muhaliflerle dışarıdaki düşmanlarla uğraşmak kolay bir iş değil. Büyük takım hocası demek her dakika sorgulanan yer demektir. Oyun planınız, kadro dışı bıraktığınız, aldığınız, sattığınız oyuncular sorgulanır. Bunu kabul etmek gerekir. Kaybettiğimiz zaman hiçbir baskısı olmayan, para problemi olmayan bir yerde çalışmıyoruz. Büyük takımların büyük dertleri oluyor. Yine mahcup olmadık. Şampiyonluklara devam ediyoruz."