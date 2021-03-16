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Fatih Terim'den Sofiane Feghouli için yeni karar

16.03.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim'den Sofiane Feghouli için yeni karar

Şampiyonluk kazanılan sezonlarda son viraja girilirken hep vites yükselten ve çok kritik gollerle asistlere imza atan Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli, kurtarıcı olarak yeniden 11'e dönüyor.

Haftayı Kayserispor galibiyetiyle kapatıp gözünü Çaykur Rizespor sınavına çeviren Galatasaray'da, ilk 11'de küçük bir değişiklik hazırlığı var. Teknik patron Fatih Terim, performansını beğenmediği Emre Akbaba'nın yerine, bu tip dönemleri oynamayı çok iyi bilen Feghouli'yi sahaya sürmeyi planlıyor.

3 AYLARDA COŞUYOR

Şampiyonluk kazanılan sezonlarda özellikle son 3 aya girilirken müthiş bir performans ortaya koyan, kritik goller atıp asistler yapan Feghouli, yine takımın kurtarıcısı olarak 11'e dönecek. Tek fark, bu kez en yakın arkadaşı Belhanda takımda olmayacak.

MUHAMMED VE FALCAO İÇİN...

Belhanda'nın ayrılığı sonrası 4-4-2 düzenini tercih eden ve Kayseri deplasmanında ortaya çıkan tablodan memnun kalan Terim, bu sistemin Feghouli ile birlikte çok daha etkili olacağı görüşünde. Cezayirli yıldızın tehlikeli ortalarıyla, Mustafa Muhammed ve Falcao'nun ceza sahası içinde daha da sık topla buluşabileceği düşünülüyor.

SİSTEMDE GÜNCELLEME VAR

Sahanın merkezinde ise bu hafta cezalı olduğu için forma giyemeyecek olan Taylan'ın yokluğunda Gedson Fernandes ve Etebo'nun beraber oynayabileceği, Emre Kılınç'ın da bu ikiliye destek vereceği belirtiliyor. Yedlin ve Saracchi de, orta sahada kanatlar hücuma destek verdiğinde orta sahaya geçerek takımı ileriye taşıyacak.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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