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Fatih Terim'den son dakika galibiyet golü sonrası yönetime flaş mesaj!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2025 07:40
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Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında karşılaştığı Al Fayha'yı duraklama dakikalarında attığı golle 2-1 yendi. Mücadelenin ardından konuşan Fatih Terim, takımının acil olarak transfere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak yönetime mesaj gönderdi.

Fatih Terim'den son dakika galibiyet golü sonrası yönetime flaş mesaj!

Başkent Riyad'da oynanan mücadelede, puan tablosunun 6. sırasındaki Al Shabab, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Al Fayha'yı ağırladı.

GALİBİYET 90+6'DA GELDİ

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Fatih Terim yönetimindeki Shabab, Hamdallah'ın 90+6'ıncı dakikadaki golüyle maçı 2-1 kazandı. Ligdeki 4. karşılaşmasında 2. galibiyetini alan Al Shabab, puanını 29'a çıkardı. Al Fayha ise 15 puanda kaldı.

TERİM'DEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

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Deneyimli teknik direktör, karşılaşma sonrası transfer dönemi hakkında "Kış transfer döneminin sona ermesine sadece 3 gün kaldığı doğru, ancak kulüp yönetimine güveniyorum. Yeni bir oyuncuyla anlaşmasak bile, mevcut kadroyu daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak şüphesiz bazı transferlere ihtiyacımız var." dedi.

Fatih Terim'in transfer ihtiyaçları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Evet, transfere ihtiyaç var.
Hayır, mevcut kadro yeterli.
Belli pozisyonlara transfer yapılmalı.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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