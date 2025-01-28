Fatih Terim'den son dakika galibiyet golü sonrası yönetime flaş mesaj!

Başkent Riyad'da oynanan mücadelede, puan tablosunun 6. sırasındaki Al Shabab, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Al Fayha'yı ağırladı.

GALİBİYET 90+6'DA GELDİ

Fatih Terim yönetimindeki Shabab, Hamdallah'ın 90+6'ıncı dakikadaki golüyle maçı 2-1 kazandı. Ligdeki 4. karşılaşmasında 2. galibiyetini alan Al Shabab, puanını 29'a çıkardı. Al Fayha ise 15 puanda kaldı.

TERİM'DEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Deneyimli teknik direktör, karşılaşma sonrası transfer dönemi hakkında "Kış transfer döneminin sona ermesine sadece 3 gün kaldığı doğru, ancak kulüp yönetimine güveniyorum. Yeni bir oyuncuyla anlaşmasak bile, mevcut kadroyu daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak şüphesiz bazı transferlere ihtiyacımız var." dedi.