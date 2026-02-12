SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Fatih Terim'den sonra sıra Yılmaz Vural'da mı? Kritik görüşmeyi doğruladı

Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural'ın yeni adresi çok şaşırttı. 73 yaşındaki deneyimli teknik adam canlı yayında yeni adresi için aldığı teklifi duyurdu.

Fatih Terim'den sonra sıra Yılmaz Vural'da mı? Kritik görüşmeyi doğruladı
Burak Kavuncu

Vural’ın Suudi Arabistan’a gitme ihtimali, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Körfez takımlarının son yıllarda deneyimli hocalara yönelmesi ve Vural’ın uzun yıllara dayanan kariyer geçmişi, bu olası buluşmayı daha da anlamlı kılıyor. Tecrübeli teknik adamın menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü ve teklifin detaylarının netleşmesinin beklendiği öğrenildi.

CANLI YAYINDA DUYURDU!

Fatih Terim den sonra sıra Yılmaz Vural da mı? Kritik görüşmeyi doğruladı 1

Son olarak TFF 1. Lig ekibi Sarıyer'de görev alan Yılmaz Vural, Radyospor'dan Salim Manav'a konuştu. Vural, Suudi Arabistan'dan aldığı teklif için görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi...

Yılmaz Vural, "En son bir Suudi Arabistan Ligi'nden bir takımla görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifin detaylarını çok fazla açıklamam doğru olmaz çünkü rica ettiler. Teklif neticesinde sıcak bakıyorlar, bizi biliyorlar. Yani olma olasılığı var" açıklamasında bulundu.

FATİH TERİM'DEN SONRA SIRA YILMAZ VURAL DA MI?

Fatih Terim den sonra sıra Yılmaz Vural da mı? Kritik görüşmeyi doğruladı 2

Türkiye'de daha önce görev almış ve bir çok başarıda adı geçen Fatih Terim'de son dönemde Suudi Arabistan'da görev almıştı. Terim, Suudi Arabistan'da Al Shabab'ı çalıştırmış ve Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Al-Shabab sezonu 60 puanla 6. sırada tamamladı.

''YETİŞTİREMİYORSAN BU SENİN SUÇUN''

Fatih Terim den sonra sıra Yılmaz Vural da mı? Kritik görüşmeyi doğruladı 3

Vural, "UEFA Pro Lisanslı 700 civarında antrenör var. Bu kadar insan arasında Türkiye, kendi milli takımını yönetecek bir hoca bulamıyor. Federasyonumuza şunu sormamız gerekmiyor mu? Bu hocaları ben mi yetiştiriyorum? Yetiştiremiyorsan bu senin suçun." dedi.

"KUL HAKKINDAN BAŞKA BİR ŞEY YENMİYOR!"

Fatih Terim den sonra sıra Yılmaz Vural da mı? Kritik görüşmeyi doğruladı 4

Deneyimli hoca, "Bir antrenör az para istedi diye o mu alınır? Armut mu alıyorsun kardeşim? İşimize gelince milliyetçiyiz, işimize gelince en iyi inanan biziz ama bu ülkede kul hakkından başka hiçbir şey yenmiyor!" diyerek sözlerini noktaladı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdüTrabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Arda Güler’den Mobbing iddialarına Sert yanıt! Gerçek bambaşka çıktıArda Güler’den Mobbing iddialarına Sert yanıt! Gerçek bambaşka çıktı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Sarıyer Yılmaz Vural son dakika suudi arabistan ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.