Fatih Terim'den sonra sıra Yılmaz Vural'da mı? Kritik görüşmeyi doğruladı

Vural’ın Suudi Arabistan’a gitme ihtimali, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Körfez takımlarının son yıllarda deneyimli hocalara yönelmesi ve Vural’ın uzun yıllara dayanan kariyer geçmişi, bu olası buluşmayı daha da anlamlı kılıyor. Tecrübeli teknik adamın menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü ve teklifin detaylarının netleşmesinin beklendiği öğrenildi.

CANLI YAYINDA DUYURDU!

Son olarak TFF 1. Lig ekibi Sarıyer'de görev alan Yılmaz Vural, Radyospor'dan Salim Manav'a konuştu. Vural, Suudi Arabistan'dan aldığı teklif için görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi...

Yılmaz Vural, "En son bir Suudi Arabistan Ligi'nden bir takımla görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifin detaylarını çok fazla açıklamam doğru olmaz çünkü rica ettiler. Teklif neticesinde sıcak bakıyorlar, bizi biliyorlar. Yani olma olasılığı var" açıklamasında bulundu.

FATİH TERİM'DEN SONRA SIRA YILMAZ VURAL DA MI?

Türkiye'de daha önce görev almış ve bir çok başarıda adı geçen Fatih Terim'de son dönemde Suudi Arabistan'da görev almıştı. Terim, Suudi Arabistan'da Al Shabab'ı çalıştırmış ve Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Al-Shabab sezonu 60 puanla 6. sırada tamamladı.

''YETİŞTİREMİYORSAN BU SENİN SUÇUN''

Vural, "UEFA Pro Lisanslı 700 civarında antrenör var. Bu kadar insan arasında Türkiye, kendi milli takımını yönetecek bir hoca bulamıyor. Federasyonumuza şunu sormamız gerekmiyor mu? Bu hocaları ben mi yetiştiriyorum? Yetiştiremiyorsan bu senin suçun." dedi.

"KUL HAKKINDAN BAŞKA BİR ŞEY YENMİYOR!"

Deneyimli hoca, "Bir antrenör az para istedi diye o mu alınır? Armut mu alıyorsun kardeşim? İşimize gelince milliyetçiyiz, işimize gelince en iyi inanan biziz ama bu ülkede kul hakkından başka hiçbir şey yenmiyor!" diyerek sözlerini noktaladı.